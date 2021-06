Linea Dragheim og Mathias Isaksen Schønning er blandt de elever fra Roskilde Gymnasium, som bidrog til »Dagbog fra coronakrisen - en gymnasieklasse fortæller«. Foto: Kenn Thomsen

Rektor følte sig heldig: Godt det ikke skete for 30 år siden

Roskilde - 26. juni 2021 kl. 09:11 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Den 18. marts 2020 begyndte eleverne i 3.u på Roskilde Gymnasium at føre dagbog på opfordring fra deres lærer Jonas Paludan. Elevernes dagbogsnotater blev tidligere i år udgivet i bogform under titlen »Dagbog fra coronakrisen - en gymnasieklasse fortæller«, og bogen dannede også grundlag for store dele af rektor Henrik Nevers' tale ved fredagens dimission.

Blandt andet citerede han Ida fra 3.u, som skrev om følgende om den første, nedlukkede periode:

»Det betyder, at man er tvunget til at være sammen med sin familie 24/7 uden anden mulighed for at gemme sig, end på sit værelse. Vi ender rent faktisk tit med at alle sammen sidde oppe i spisestuen og lave lektier og skole arbejde sammen. Det er i og for sig ret hyggeligt, men bliver også meget ensformigt i længden. Man kommer i hvert fald hurtigt til at savne skolen, venner og lærerne, selvom det er noget man slet ikke tænker over normalt og helt glemmer at værdsætte. Det er ofte det man ikke før vidste betød noget, der lige pludselig betyder sindssygt meget og der er pludseligt et kæmpe tomrum der skal fyldes med noget andet.«

Teknologien hjalp Apropos corona blev der på Roskilde Gymnasium holdt tre dimissioner, hvor hver student måtte have op til to pårørende med, så antallet af tilstedeværende kunne holdes under de tilladte 500 personer i idrætshallen. Det var trods alt en forbedring i forhold til sidste år, hvor dimissionen måtte holdes klassevis i kantinen, og Henrik Nevers nåede at holde den samme tale 14 gange. Men det var ikke kun derfor, han følte sig heldig.

- Hvis man nu kan tale om held i forbindelse med corona som en verdensomspændende pandemi, ja, så er vi som gymnasium i 2021 trods alt bedre klædt på til at håndtere en lang nedlukning af samfundet end i forhold til for fx for 30 år siden, da jeg selv blev student. Heldigt i den forstand, at vi i 2021 netop har haft teknologien til at fortsætte undervisningen på Google Meet, Lectio og alt det som internettet tilbyder. Det er selve forudsætningen for, at det overhovedet har kunnet lade sig gøre. Tilbage i gymnasiet anno 1991 var det helt konkret en meget mere bogligt orienteret skole - med bogen, kompendiet og kalenderen i papir. Dengang havde det været tvivlsomt, hvor meget undervisning, der var blevet gennemført, sagde han.

- Når man siger, at vores moderne, åbne samfund har været sårbart for Coronavirus, må man også sige, at vores digitale teknologi har vist sig stærk, og at den effektivt tog over og hurtigt omstillede til hjemmearbejdspladser og virtuel undervisning. Men noget manglede, for Google Meet kunne nok organisere undervisningen, men alt skolens sociale liv stoppede brat, og selv tiden begyndte at gå langsommere.

Coronagenerationen Henrik Nevers roste den opfindsom og kreativitet, der blev lagt for dagen af elever og lærere i form af streamede juleafslutninger, et streamet MGP og virtuelle morgensamlinger.

- Medierne har allerede givet jeres generation tilnavnet »Coronagenerationen«, og selvom jeg ikke bryder mig om det stempel, ja, så har alle restriktionerne og den virtuelle skole jo præget os alle sammen, og det bliver også en del af jer og den fortælling, som I tager med jer. Jeg tænker, at I kan vælge to veje, hvor den første er brolagt med negative tanker om alt det, der er gået galt og alt det, som I er gået glip af. Den anden er tanken om, at der altid viser sig muligheder uanset hvor tosset det hele ser ud, sagde han til studenterne.

- Jeg håber også det bedste, og jeg tror på, at det vil gå jer godt. Husk på, at intet er tabt, og husk også, at I selv er med til at præge den fortælling, som vil stå tilbage for eftertiden: At I var den generation, der tog ansvar, da det virkelig gjaldt. I passede på de ældre og sårbare, og I kom gennem gymnasiet med flotte resultater, selvom det i perioder var med svære vilkår. Det skal I have en meget stor tak for, og I har uden tvivl haft meget mere på spil under Corona end de ældre generationer.

