Henrik Nevers er rektor på Roskilde Gymnasium og samtidig næstformand i Danske Gymnasier, der lige nu taler for en genåbning af gymnasierne for alle elever - ikke kun 3.g. Foto: Kenn Thomsen

Rektor er bekymret for de andre elever

-Jeg er mest bekymrede for dem, der går i stå, ikke får lavet noget, og som er svære at hanke op i. Den gruppe vokser, siger han.

Selvom fortsætterelverne hverken er nævnt i anden eller tredje genåbningsfase, så håber Henrik Nevers alligevel, at de kan få lov at vende tilbage. Om det så bare er for et par timer om dagen eller en enkelt dag om ugen.