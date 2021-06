Rektor blev glad for at læse Blå Bog: - I har ikke kedet jer

Roskilde Katedralskole holdt fire dimissioner fredag eftermiddag og aften. Her er det første hold, som giver deres huer en lufttur foran rektor Claus Niller. Foto: Roskilde Katedralskole

Roskilde - 26. juni 2021 kl. 10:55 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Sidste år var Roskilde Katedralskole nødt til at fejre sine studenter med seks dimissioner fordelt over tre dage. I år kunne det lade sig gøre at nøjes med fire dimissioner på en enkelt dag, hvoraf den sidste først begyndte klokken 20 fredag aften.

Så rektor Claus Niller skulle holde sin tale færre gange, men det var ikke det eneste, han kunne glæde sig over. Han kunne berette, at 470 studenter er det højeste antal studenter nogensinde på Roskilde Katedralskole, og at de i øvrigt gik ud med det højeste snit nogensinde: 7,8.

Til gengæld havde han bekymret sig over, hvordan deres tid på gymnasiet havde været, når så mange sociale aktiviteter, deriblandt den årlige elevmusical, var blevet aflyst.

- Jeg gjorde mig den ulejlighed at gennemlæse hele Blå Bog årgang 2021! Samtlige 595 sider. Og selvom I har måttet undvære mange af de sociale aktiviteter i det sidste skoleår, så tyder gennemlæsningen af Blå Bog på, at I ikke har kedet jer. Tværtimod. Jeg er særlig glad for, at det lykkedes at få jer alle på studietur i foråret 2020, lige inden corona-helvedet for alvor brød løs. Det bærer Blå Bog også præg af. Jeg glæder mig også over, at det trods alt lykkedes for jer at opleve gymnasiefester, musical, Råhygge, morgensamling, og at I fik lov til at deltage i mange af de sociale aktiviteter, vi har her på RKS, sagde han.

- Jeg talte for nylig med en journalist i forbindelse med et studenterportræt. Journalisten spurgte mig, om jeg ikke oplevede eleverne som bitre. Nej, sagde jeg. Jeg oplever, at mange er ærgerlige over, at der ikke blev musical, galla osv. Men bitterhed, det synes jeg ikke, jeg møder. Vores elever ser fremad og glæder sig over det, de fik. I har i det hele taget været rigtig gode til at kompensere for de aktiviteter, vi måtte aflyse.

Modet til at sige fra Claus Niller mindede studenterne om, at de ikke skulle lægge et urimeligt pres på dem selv og føle, at de skal redde verden. I den forbindelse anbefalede han Christian Hjortkjærs bog »Utilstrækkelig«.

- Det er en af de vigtigste bøger, jeg har læst i det forgange år. Titlen hentyder til, at unge i dag både har behov for og ret til at være utilstrækkelige. I bliver nemlig bombarderet med påbud og krav fra alle sider. Du skal være perfekt. Du skal være dig selv. Du skal shine. Men det er der jo ingen, der kan leve op til 24/7. For ingen hverken kan eller skal »shine« hele tiden. Du skal få mest muligt ud af dagen! Du skal få mest muligt ud af livet! Men hvad betyder det at få mest muligt ud af livet? Hvordan gør man det? Og hvornår har man fået mest muligt ud af dagen? Man kan altid få lidt mere ud af dagen. Det bliver et påbud, som er umuligt at opfylde. Man kan ikke få mest muligt ud af HVER dag. Man kan få meget ud af dagene nogen gange. Mit - og Christian Hjortkjærs - svar er: Find modet til at sige fra. Find modet til at stå ved jer selv. Find modet til bare at leve, sagde han.

Roskilde Katedralskole indførte allerede i august krav om, at eleverne skulle bære mundbind, når de færdedes uden for klasselokalerne. Foto: Kenn Thomsen

Stolt over reaktion Eleverne sagde også fra, da aktivister kom på besøg den 12. august, som var dagen, hvor Roskilde Katedralskole som de første gymnasium i Danmark indførte krav om mundbind.

- Jeg er også stolt og glad for den måde, alle tog imod de voksne »aktivister«, der den 12. august forsøgte at invadere skolen med deres konspirationsteorier om, hvor livsfarlige de mente, at mundbind er. Mit personlige motto har altid været: »fordi andre opfører sig dumt, behøver man ikke selv at gøre det«. Det var sådan, I reagerede den dag. Tak for det. Jeres reaktion viste helt enkelt, hvor vigtig det er at være i besiddelse af den sunde fornuft, som en god uddannelse bidrager til, sagde Claus Niller.

