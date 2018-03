Stadig flere patienter bliver så dårlige efter de er kommet hjem fra sygehuset, at de ender med at blive genindlagt. Foto: Kim Rasmussen

Rekordmange patienter bliver genindlagt på Sjællands sygehuse

Stadig flere sygehuspatienter har det så dårligt, når de kommer hjem, at de ender med at skulle retur til sygehuset inden 30 dage.

- Nogle genindlæggelser kan ikke undgås. Men vi ved også, at en del af dem skyldes, at man simpelthen ikke har haft den rigtige indsats i borgerens eget hjem eller i andet kommunalt regi efter indlæggelsen. Det er ikke alene et kommunalt anliggende. Det skyldes snarere, at patienterne bliver efterladt mellem to stole, fordi der ikke er den sammenhæng, der bør være, i samarbejdet mellem region og kommuner, siger foreningens vicedirektør Annette Wandel til avisen.

Det er formand for Region Sjællands Udvalg for det nære sundhedstilbud, Nicolai Nicolaisen (S), enig i.

- Vi mangler stadig svar på, hvorfor det her stiger. Men vi skal have udbedret årsagerne, så vi kan få bragt det ned, og jeg er overbevist om, at vi i region og kommuner kan blive bedre til at samarbejde. For tingene har foregået for meget i siloer indtil nu, siger han.