Rekord: 10 lærere fra samme gymnasium indstillet til pris af eleverne

- Man skal kunne mærke, at læreren brænder for sit fag og giver god undervisning, den gode lærer er også en, der giver eleverne lov til at se et autentisk menneske - ikke bare en fagperson. Relationen til eleverne betyder utrolig meget, og læreren bliver derfor meget vigtig for elevernes motivation. De mange indstillede vidner jo om, at vi har superdygtige lærere på Himmelev men også om, at eleverne føler sig trygge i undervisningen, siger elevrådsformanden på Himmelev Gymnasium, Kezia Fuglø Gregersen.