Fra rejsegildet på 12 fremtidssikrede seniorboliger i »landsbyen« Himmelev Gl. Præstegård. Foto: Dansk Boligbyg

Rejsegilde på seniorboliger ved plejecenter

Roskilde - 18. september 2020 kl. 13:38

I Himmelev Gl. Præstegård har der været rejsegilde på 12 seniorboliger, som Dansk Boligbyg opfører i totalentreprise efter et koncept, udarbejdet af bygherren, Fonden Boliger for Livet ved OK-Fonden. Boligerne indrettes fleksibelt for at kunne passe til borgere i alle livets faser - fra aktiv senior til palliativ patient i plejebolig. Hvis der opstår plejebehov, kan boligen nemt omdannes til plejebolig, ligesom der er taget højde for gode arbejdsforhold og afstandskrav.

Læs også: Prinsesse Benedikte klippede snoren til nyt plejehjem

Himmelev Gl. Præstegård rummer desuden et plejecenter med 52 boliger samt 16 seniorboliger. Kombinationen med senior- og plejeboliger som naboer giver mulighed for, at borgerne kan blive i deres private bolig livet ud og få hjælp af plejehjemmets medarbejdere, hvis/når det bliver nødvendigt.

De 12 nye seniorboliger er placeret i seks forskudte og sammenbyggede huse på hver sin side af indkørslen til »landsbyen«. Hvert hus er i to etager med én bolig per etage. Alle boliger er tre-værelses med en gennemsnitlig størrelse på 90 m2, hvortil kommer depotrum i kælder. Beboerne i Boliger for Livet kan bruge plejehjemmets fællesfaciliteter som café og wellness i det daglige. Desuden kan man vælge at bestille og få leveret privat betalte tilkøb som f.eks. mad, rengøring og ledsagelse.

Projektet med et etageareal på 1090 m2 blev påbegyndt den 17. februar 2020 og afleveres til Fonden Boliger for Livet den 1. april 2021. Dansk Boligbyg a/s er totalentreprenør og samarbejder med tnt arkitekter, Valby, og rådgivende ingeniør Oluf Jørgensen A/S, Roskilde.

Husene har forskellige farver og fremstår som en helhed sammen med de eksisterende seniorboliger og plejecentret i Himmelev Gl. Præstegård. Foto: Dansk Boligbyg

