Bortset fra en enkelt dag var det på årsdagen for det første spadestik, at der blev holdt rejsegilde på de 48 almennyttige boliger på Lundbjerggård i Vindinge Nord. Foto: Thomas Olsen

Rejsegilde på almene boliger trods bump

Næsten på årsdagen for det første spadestik blev der i går holdt rejsegilde på 48 almennyttige boliger i Vindinge Nord. De sidste 12 måneder har dog ikke været uden bump på vejen for byggeriet, som officielt gik i gang på Lundbjerggård den 25. september 2019.

I slutningen af januar indgav projektets totalentreprenør B. Nygaard Sørensen A/S konkursbegæring, men en måned senere overtog LM Byg A/S og Pihl & Søn A/S dele af virksomheden og har videreført det i et nyt selskab, BNS A/S. Med i aftalen fulgte en række medarbejdere samt to igangværende byggeprojekter, hvoraf det i Vindinge var det ene.