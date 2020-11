Henrik Peter Reisby Nielsen har flere gange holdt oplæg hos Roskilde Handel, der nu har ansat ham i den nye stilling, hvor han skal trække flere kunder og besøgende til byen. Foto: Jan Partoft

Reisby ny city-manager: Han skal sælge Roskilde

Roskilde - 23. november 2020

Når den 49-årige Henrik Peter Reisby Nielsen fra nytår starter som Roskildes nye 'city-manager' for at bruge et udenlandsk udtryk, er det en indfødt roskildenser, der nu skal sørge for at få flere besøgende til hjembyens forretninger, kultur-aktiviteter og øvrige tilbud.

Han er fjerde generation hos isenkram-familien Nielsen, hvor oldefaderen startede sin butik i Prindsens bygning på hjørnet af Algade og Skt. Ols Gade tilbage i 1906. Senere flyttede forretningen til et nyt og moderne byggeri på den modsatte side af gaden og udviklede sig efterhånden til at have udstyr til hjem og køkken.

Hans far H. P. Nielsen var sammen med en gruppe andre dygtige lokale forretningsfolk med at starte sammenslutningen af 'Stjernebutikker', der sørgede for, at Roskilde blev Sjællands største handelsby i hård konkurrence med bl.a. de nye storcentre. Hans mor Lis Reisby var i mange år en kendt politianklager ved retten i Roskilde.

Efter at familien i 2008 solgte forretningen på Algade til en kapitalfond, har Henrik Peter Reisby Nielsen arbejdet med udvikling af forretnings-koncepter, både på dansk og internationalt niveau.

I de senere år har han arbejdet for Roskilde Handel med rådgivning om, hvordan butikkerne kan klare sig i den moderne konkurrence med salg på nettet og forskellige former for markedsføring. I hans forskellige oplæg har det skinnet igennem, at han forsat brænder for, at fødebyen skal fortsætte som en god handelsby, der kan give beskæftigelse og indtægter til mange mennesker.

I sit nye job kommer HPR Nielsen til at arbejde for Roskilde Handel, hvis bestyrelse har ansat ham.

- Vi mener, han har alle forudsætninger for at løse opgaven med at få handelsliv, kulturliv og øvrige attraktioner til at fungere sammen som en stærk magnet, der kan trække mange mennesker til Roskilde, siger handelsformand Torben Stevold.

Det nye job bliver betalt af Roskilde Kommune, der er interesseret i at opretholde et stærkt handelsliv, som giver store indtægter til byen. Oprettelsen af denne stilling var en del af det budget-forlig for 2021, der er indgået mellem alle byrådets partier - undtagen Enhedslisten.

I denne beslutning indgik også, at jobbet skulle placeres hos erhvervs-organisationen Roskilde Handel for ikke bare at blive en del af den store kommunale forvaltning på rådhuset.

Formanden for Roskildes erhvervsudvalg, byrådsmedlem Lars Lindskov (K) er også særdeles tilfreds med udpegningen:

- Vi får en chef med rødder i Roskilde og stor erfaring. Han har både lokalt indblik og international inspiration.

Navn: Henrik Peter Reisby Nielsen

Født: 4. april 1971 i Roskilde

Er helt fra barn med i faderens forretning, H.P. Nielsen Inspiration

1994: skriver sammen med fire andre RUC-studerende en opgave om de metoder, som Dansk Supermarked bruger for at få byggetilladelser rundt om i landet. Det er medvirkende til, at der indføres et 10-årigt byggestop for de store varehuse.

1997: Cand.scient.soc i PR fra RUC.

1999: Bliver gift med Hanne, som han har tre børn med.

1999: Stifter ReisbyConsult, der bl.a. uddanner ledere og medarbejdere i detailhandelen.

2000: Indtræder som 4. generation i familie-virksomheden Inspiration H.P. Nielsen.

2007: Vinder som den første i Norden prisen som verdens mest innovative butik indenfor branchen Home&Housewares.

2008: Sælger familiefirmaet til en kapitalfond, der navngiver den Imerco.

2015: Konsulent for blandt andre MasterCard og forsikringsselskabet AIG's øverste ledelse, f.eks. om opbygning af kunde-service og loyalitet.

2019: Arbejder med udvikling af nye marketings-koncepter til handelstands-foreninger, så de kan eksponere medlemmernes aktiviteter for få midler.

2020: Ny såkaldt 'city-manager' for Roskilde Handel, betalt af kommunen.