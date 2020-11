Henrik Peter Reisby er stolt og glad over at have fået jobbet som ny bychef for handelen i Roskilde.

Reisby glad for at blive: Handelens nye bychef

- Jeg er glad for at have fået jobbet som ny bychef for handelen i Roskilde. For mig er det en drøm at skulle arbejde med så vigtig en opgave for min fødeby og i den branche, hvor min familie har været i flere generationer.

Sådan siger den 49-årige Henrik Peter Reisby Nielsen, der netop af Roskilde Handel er ansat som ny 'city manager', hvilket bedst kan oversættes til normalt dansk som 'bychef for handelen'.