Rehab-golf løb med handicappris

Roskilde - 05. december 2019 kl. 08:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var nærmest feststemning i teatersalen på ITC i Svogerslev, da Handicapprisen blev uddelte - eller rettere handicappriserne, eftersom der er tre. Blandt de otte nominerede gik priserne til henholdsvis Rehab-golf i Roskilde Golf Klub, til Lars Hermansen og Jeanette Bramming samt til Claus Halkjær og Candy Floss.

Første del af prisen er en påskønnelse på 5000 kroner for en særlig indsats, der har forandret livet for folk med handicap. Den gik til Rehab-golf, som i over 20 år har hjulpet personer med svært handicap til en bedre tilværelse. Det er mennesker, der fx har fået et slagtilfælde, eller ramt af lammelser og er blevet alvorligt handicappet.

Rehab-golfudvalget i Roskilde Golfklub består af 10 ulønnede frivillige, som hver fredag fra april til oktober hjælper de 29 svært handicappede, som for tiden er aktive i Rehab-golfen. Mange af de svært handikappede, som er startet med Rehab-golf, er i dag medlemmer i RoGK på almindelig basis, idet den nu føler, at de er i stand til at klare sig selv, men golfspillet vil de ikke undvære.

Roskilde Golfklub pt. er det eneste sted i Danmark, hvor denne form for rehabilitering er mulig.

Anden del af prisen er en økonomisk støtte på op til 10.000 kroner til et eller flere arrangementer, der retter sig mod borgere med handicap. Denne del af prisen blev delt, så 4000 gik til Jeanette Bramming og Lars Hermansen for deres indsats med at arrangere festaftener om året for unge med handicap. Det foregår på fredagsaftener på Dansebar i Jernbanegade. Arrangementerne trækker op imod 200 til fra store dele af Sjælland. 6000 Kroner blev til Claus Halkjær og bandet Candy Floss. Claus Halkjær er primus motor på et "Musikpåskekursus" i 2020, hvor 10-12 personer med handicap sammen med Candy Floss-medlemmerne skal øve sig i sammenspil over tre dage, hvor der skal sluttes af med en offentlig koncert.

Med et tilskud til et arrangement for både de, der skal spille for os, og for alle os andre, som kan lytte på, vil vi bakke op om deres initiativ.

Candy Floss spillede i øvrigt også til prisfesten og var med til at gøre det hele endnu festligere.

