Se billedserie Mø alias Karen Marie Ørsted spillede torsdag på Orange Scene for anden gang og var som altid i højt humør. Foto: Thomas Olsen

Regndans med dronning Mø af Roskilde

Roskilde - 05. juli 2019 kl. 01:01 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis Roskilde Festival har kongelige blandt danske sangere og musikere, så kandiderer Mø efterhånden til titlen som dronning, Hun hører til den lille gruppe, som har arbejdet sig op fra festivalens mindste scener til den allerstørste og indtog torsdag aften Orange Scene for anden gang i sin karriere.

Entréen kan også siges at være en dronning værdig. Hun startede nemlig koncerten nede blandt »folket« mellem båsene foran Orange Scene og gik derefter op på scenen med et langt slæb efter sig og iført en hat, der var ved at blæse af undervejs. Det danske sommervejr bød på en kølig og regnvåd aften, så det var på sin vis passende, at hun indledte med »Purple Like Summer Rain«, åbningsnummeret fra sidste års album »Forever Neverland«.

Da Mø spillede på Orange Scene i 2016, blev det efterfølgende nævnt i anmeldelserne, at hun måske endnu ikke helt havde materialet til en halvanden time lang koncert på Roskilde Festival. Det problem har singlerne fra »Forever Neverland« næsten fået løst, men det er ikke til at komme udenom, at der stadig var enkelte udfald - specielt i første halvdel af torsdagens optræden. Mø forsøgte at kompensere for det ved at løbe ned blandt publikum, men der er også grænser for, hvor mange gange man kan gøre det, før effekten aftager.

Så gav det mere mening, da hun i sin coverversion af Spice Girls-hittet »Say You'll Be There« fik selskab af to andre unge danske sangerinder, Jada og Soleima, og ud fra publikums reaktion at dømme, må de gerne danne en supertrio, hvis de en dag skulle blive trætte af tilværelsen som solokunstnere. Mø selv var vanen tro et energibundt uden lige på scenen og udtrykte flere gange stor taknemmelighed over at spille på Orange Scene og Roskilde Festival (»Det var lige som her, det hele startede«), og i takt med at hitfrekvensen steg, blev det også lettere at ignorere regnen og kulden.