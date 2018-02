Region Sjælland får opbakning fra hovedstaden med opfordringen til at få åbent op for flere studerende på lægeuddannelsen. Foto: Karsten Kanding Christrup

Artiklen: Regioner står sammen for at få flere lægestuderende

- Det er helt centralt, hvis vi på langt sigt skal kunne løse udfordringen med lægemangel, og det er jeg meget glad for, at Sophie Hæstorp Andersen og Region Hovedstaden bakker op om, siger Heino Knudsen.

Uanset om uddannelses- og forskningsministeren nikker ja til at øge optaget af studerende på den lægelige grunduddannelse, arbejder Region Sjælland og Københavns Universitet videre med planerne om at åbne kandidatdelen af lægeuddannelsen i forbindelse med Sjællands Universitetshospital. Målet er på den led at åbne de lægestuderendes øjne for regionens sygehuse og øge deres lyst til at fortsætte speciallægeuddannelsen her.