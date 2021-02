Vaccinationscenteret i hal D i Roskilde Kongrescenter åbnede for en uge siden, men flere borgere oplevede i går, at de måtte vente i over en time. Ifølge regionen opstår problemet, fordi mange af de ældre kommer i rigtig god tid. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Regionens forklaring på lange køer til vaccination: De ældre kommer i for god tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Regionens forklaring på lange køer til vaccination: De ældre kommer i for god tid

Roskilde - 18. februar 2021 kl. 12:16 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

For to uger siden opstod der køkaos til vaccination i Skalstrup, og nu er den gal i det nye store vaccinationscenter i Roskilde Kongrescenter. Finn Paulsen på 86 år blev vaccineret onsdag, men det tog ham to timer. Han havde allerede haft stort besvær med at få en tid, og da han så troppede op var det et rodet scenarie.

- Der var kø helt ud til fortovet af en kødrand af mennesker. Der var ikke styr på en skid, for der var også lukket alt for mange ind i forhallen, siger Finn Paulsen.

I Region Sjælland bliver køen i hvert fald delvist forklaret med, at mange +85-årige møder op i rigtig god tid.

- Det er samvittighedsfulde borgere, så de møder op en time og halvanden time, før de egentlig har tid til vaccination. Det giver ventetid ude foran. Selvom vi har lavet gode ventefaciliteter, tror jeg, vi er nødt til at udvide det område, for langt flere borgere kom tidligere, end vi havde estimeret, siger Trine Holgersen, direktør for Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Ud over at der er tale om en gruppe meget samvittighedsfulde borgere, der også ser frem til at blive vaccineret, er mange af dem afhængige af transport. Derfor er regionen i dialog med Flextrafik om, hvordan transporten kan løses bedst muligt.

Onsdag var ventetiden ifølge personalet på stedet oppe en time og et kvarter, da det gik højest. Der blev kaldt flere folk ind og lavet te til de ventende, men når først køen bliver lang, er det svært at få bugt med den.

- Vi bliver nødt til at kigge ind i, at hvis folk kommer meget tidligt, giver det nogle udfordringer. Vi kan sagtens håndtere 30-40 borgere, der kommer tidligt, men i den mængde kan vi ikke, siger Trine Holgersen, der ikke har tal på, hvor mange der har stået i kø til vaccinationscenteret, men »det var mange«.

relaterede artikler

Klar til at 3000 om dagen - kun vaccinerne mangler 11. februar 2021 kl. 12:35

Kaos i vaccinationscenter: Lange køer af svage ældre 05. februar 2021 kl. 12:27