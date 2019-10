Brancheorganisationen ITD har kåret Årets Transportkommune, og her blev Roskilde Kommune nummer 18, hvilket er nok til at blive bedste kommune i Region Sjælland. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Region Sjællands bedste transportkommune er kåret. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Region Sjællands bedste transportkommune er kåret.

Roskilde - 09. oktober 2019 kl. 18:31 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport, ITD, har for første gang kåret Årets Transportkommune, og i Region Sjælland løb Roskilde Kommune med prisen.

På landsplan må Roskilde dog nøjes med en placering som nummer 18, men den samlede vinder blev Vejen Kommune. I Region Sjælland udgøres top tre af Roskilde Kommune sammen med Køge Kommune og Faxe Kommune. Bedste kommune på Sjælland er Høje-Taastrup på 12. pladsen.

Med kåringen af Årets Transportkommune vil ITD fejre de kommuner, der gør en ekstra indsats for at skabe gode lokale rammer for vejgodstransporten. ITD's formand, Christian Sørensen Madsen, siger i forbindelse med kåringen:

- Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til Roskilde Kommune. Selvom langt fra alle elsker lastbilerne, så er det vigtigt at huske på, at de udgør en livsnerve for vores samfund. Derfor er det dejligt at se, at Roskilde Kommune prioriterer transportområdet i sin infrastrukturplanlægning. Roskilde har blandt andet vundet titlen som Årets Transportkommune i Region Sjælland på grund af kommunens investering i det lokale vejnet, som sikrer en god standard på vejene samt gode tilkørselsforhold til erhvervslivet i kommunen.

Udover kommunens investeringer i det lokale vejnet har Roskilde klaret sig godt i forhold til udlicitering og udbud af transportopgaver, hvor kommunen blandt andet har udlicitering af øvrig affalds- og godsvognmandskørsel samt udbud af snerydning og saltning, som også tæller op i den samlede vurdering.

Formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune, Lars Lindskov (K), er både glad og stolt over kommunens nye titel.

- God infrastruktur er en afgørende faktor i et moderne velfærdssamfund. Især et veludviklet vejnet er en grundlæggende forudsætning for transport af varer til og fra virksomheder og butikker, men også for at medarbejderne let kan komme til og fra arbejde. Roskilde Kommune er i vækst, og vi prioriterer derfor infrastrukturen og trafiksikkerheden højt. Ikke kun for last- og personbiler, men også af hensyn til cyklister og fodgængere, siger Lars Lindskov.

Kåringen er baseret på en undersøgelse, gennemført af konsulentvirksomheden IRIS Group, der trækker på både statistisk data fra Danmarks Statistik og en spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle landets kommuner. Undersøgelsen vurderer blandt andet investeringer i det lokale vejnet, lokale faciliteter til f.eks. lastbilparkering, grønne tiltag på transportområdet, politiske initiativer af og for regulering af vejgodstransporten samt udlicitering og udbud af transportopgaver.