Regeringen lun på at placere ungdomsuddannelse i Jyllinge - Lokale politikere tror ikke helt på det

Roskilde - 11. oktober 2021 kl. 12:15 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

I alt 15 byer med over 10.000 indbyggere uden for Storkøbenhavn, Aarhus, Odense og Aalborg har ikke en ungdomsuddannelse. Det viser et notat fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Men det skal de have, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Ritzau.

- Dét at have en ungdomsuddannelse betyder noget for, i hvor høj grad de unge tager en uddannelse, og i hvilket omfang de falder fra de uddannelser, de har påbegyndt.

- Jeg synes faktisk, at det er ret rystende, at vi har 15 byer med mere end 10.000 indbyggere, der ikke har en ungdomsuddannelse, siger hun.

Da byerne hverken har stx, hf, hhx, htx eller en erhvervsuddannelse, må de unge pendle til andre byer.

Ministeren er dog ikke bekymret for, at flere uddannelsesmuligheder vil give udfordringer for de eksisterende.

- De lokalsamfund, der allerede har uddannelsesinstitutioner, og hvor man trækker elever fra, vil selvfølgelig miste nogle, hvis en naboby skal have 300-500 elever. Men det vil stadig være store og bæredygtige institutioner. Vi har fået lavet nogle megainstitutioner, som gør, at andre områder ingen skoler har, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Lokal politisk skepsis Roskildes borgmester Tomas Breddam (S) tror ikke så meget på Jyllinge som en ungdomsuddannelsesby.

- Jeg tror, undersøgelsen skal tage lidt flere parametre med end bare by-størrelse. Fokus skal være der, hvor de unge har langt til en ungdomsuddannelse, og hvor vi kan registrere et frafald i unge - måske på grund af afstand. Sådan et sted er Jyllinge ikke, siger borgmesteren.

Lars Lindskov (K) tror heller ikke lige, at Jyllinge vil være det naturlige sted til en ungdomsuddannelse.

- Så skal vi da til at tiltrække unge fra nabobyerne. Gundsømagle er jo oplagt, men kan vi hente unge ind fra Frederikssund, Roskilde og Hillerød, det tvivler jeg på. Men jeg synes, vi skal lade vores ungebyråd diskuterer emnet. Det må være de unge selv, som er eksperterne på hvor det ville være godt at gå på uddannelse henne, siger han.

Lars Lindskov er samtidig i tvivl, om der overhovedet må bygges en uddannelsesinstitution i byen.

- Jyllinge ligger ikke stationsnært, vi ligger i den grønne kile. Jeg kan godt lide tanken om decentralisering generelt, men her har man ikke set på Jyllinges geografiske placering.

Tæt på gymnasier

De 15 byer som nævnes er Korsør, Jyllinge, Otterup, Rødekro, Nordborg, Vojens, Rødding, Børkop, Give, Brande, Ebeltoft, Kjellerup, Ry, Sæby og Hadsund.

Regeringen vil senere komme med et udspil på området.

I januar i år var der 10.287 indbyggere i Jyllinge. Tæller man Gundsømagle med, ender indbyggertallet på 13.030.

I sommer dimitterede cirka 130 elever fra Nordskolen i Jyllinge. Tallet ventes at falde lidt de to næste år for så at sige igen. I Gundsømagle er der typisk to niende-klasser af rundt regnet 20 elever.

Der er otte kilometer fra Jyllinges centrum til Egedal Gymnasium i Stenløse, 13 kilometer til Himmelev Gymnasium og 17 kilometer til det store uddannelsesområde på Maglegårdsvej i Roskilde.