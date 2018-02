Det er for tidligt at juble, men udligningsreformen ser overraskende positiv ud for Roskilde, konstaterer Joy Mogensen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Reform kan give Roskilde jackpot

Roskilde - 23. februar 2018 kl. 13:23

Den længe ventede udligningsreform bliver imødeset med både forventning og frygt, men i Roskilde nok med det sidste. Efter at have regnet på de fem modeller, som regeringen har fremlagt som forslag, er kommunens regnedrenge imidlertid kommet frem til, at Roskilde kan blive en af de store vindere, uanset hvilken model der ender med at blive valgt.

Beregningerne viser, at den mindst fordelagtige model koster Roskilde 36 millioner kroner mindre end hidtil, og at den mest fordelagtige vil give en mindreudgift på 61 millioner kroner.

Borgmester Joy Mogensen (S) er dog meget forsigtig med at kaste armene i vejret i jubel over, at Christiansborg måske endelig har indset, at der bliver lagt alt for tunge byrder på Roskildes skuldre.

- Der kan ske meget endnu. Dette her er ikke et resultat. Vi skal ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, siger Joy Mogensen.

Hun betragter fortsat udligningsreformen som en dark horse for 2019-budgettet - og apropos hest:

- Det her ser positivt ud, men klap lige hesten. Min opfordring er , at vi fortsætter vores lokale budgetproces som planlagt og holder snuden i sporet. Vi ved stadig ikke, hvilken vej det går, og det her kan stadig nå at blive til det rene ingenting, eller i værste fald et minus, siger Joy Mogensen.

