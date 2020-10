Siden lørdag den 19. september har »Danmarks største havebål« brændt på Solum. Foto: Kim Rasmussen

Redegørelse på vej om Solum-brand

Roskilde - 21. oktober 2020 kl. 12:58 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

På flere fronter er kommunen gået i gang med at se nærmere på storbranden på Solum, hvor det stadig brænder på 33. døgn.

Tirsdag besluttede et flertal i klima- og miljøudvalget på initiativ fra Socialdemokratiet og Enhedslisten, at forvaltningen skal se på, hvad kommunen kan gøre for at afkorte brandperioden på miljømæssig forsvarlig vis, og på, hvad der - ud over beredskabsindsatsen - kan gøres for hurtigst muligt at stoppe den forurening, der er forbundet med branden.

Desuden skal der ses på, hvad der inden for lovens rammer kan gøres for at forebygge, at en lignende brand opstår igen.

Forslaget fik støtte fra alle partier undtagen Det Konservative Folkeparti, som har fuld tillid til beredskabets indsats.

Fælles om spørgsmål Onsdag fulgte økonomiudvalget op og bestilte en redegørelse. Forslaget blev rejst af Enhedslisten, der blandt andet ønsker svar på, om det er korrekt, at der - som det har været fremme i pressen - ikke er nogen sundhedsfare forbundet med den røg, der kommer fra branden, og om det er korrekt, at dyngerne af affald på Solum på Vestre Hedevej har været alt for høje, og i givet fald hvornår kommunen blev klar over det, og i hvilket omfang kommunen har haft mulighed eller pligt til at påtale det.

Dette forslag fik opbakning af samtlige partier, og udvalget forventer at se redegørelse på sit møde i næste uge.

- Det er nogle spørgsmål, som vi alle sammen har, og som vi alle er interesserede i at høre svarene på, siger borgmester Tomas Breddam (S).

Han peger dog på, at kommunen er i et skisma, når det handler om kontrol med virksomheder.

- Vi kan lave en lokalplan, men vi er ikke aktivt ude at holde øje med, at de lokalplaner, der gælder, også bliver overholdt. Dér er vi afhængige af andres øjne, siger Tomas Breddam, der ser frem til redegørelsen.

Det brænder stadig For så vidt angår branden, er situationen uændret i forhold til de seneste uger, fortæller beredskabsdirektør Lars Robetjé.

Der er stadig brandvagt på døgnet rundt, og Roskilde Brandvæsens indsatsleder er dagligt forbi branden for at vurdere, om der skal foretages ændringer i forhold til de fokuspunkter, der er i forhold til at sikre, at branden ikke breder sig, og minimere generne fra branden og miljørisikoen.

- I øjeblikket prøver vi at skabe en så ren forbrænding som muligt, men der er vi udfordret af vejret. Når der er fugt i luften, bliver der skabt et låg, som giver mere røg. I søndags, hvor vejret var klart og stille, kunne man slet ikke se nogen røg stige op, og jeg kan tydeligt mærke forskellen til i dag, hvor der er stor luftfugtighed. Så stiger røgen ikke op, men bliver mere nede ved jorden, siger Lars Robetjé.

Beredskabsdirektøren er stadig meget tilbageholdende med at give et bud på, hvornår branden er slukket.

- Det afhænger meget af vind og vejr. Der er stadig god gang i branden, der stadig holder meget høje temperaturer, og det er godt, men jo mindre man piller ved bunken, jo renere er forbrændingen, siger han.

