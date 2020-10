En 25-årig mand, som har været med i flere realityprogrammer, skal i fængsel, efter at han igen er blevet dømt for vold. Foto: Kim Rasmussen

Realitystjerne i fængsel efter ny voldsdom

En 25-årig mand, kendt fra adskillige realityprogrammer, er blevet dømt for vold ved Retten i Roskilde. Straffen lyder på 40 dags ubetinget fængsel for vold mod sin on and off-kæreste og dennes veninde.

Forholdet til kæresten er og var tydeligvis stormfuldt. Ifølge den 25-årige, som for et par år siden fik 20 dages betinget fængsel for vold, var de ekskærester på daværende tidspunkt, men i dag ses de igen. Han fortalte, at de var gået fra hinanden fem gange, men hver gang havde fundet sammen igen, og at hun »hver tredje måned« havde anmeldt ham for vold, blot for at trække anmeldelserne tilbage, når de var blevet kærester igen. Det stressede ham, men de elskede hinanden og fandt altid sammen igen, forklarede han i retten.