Rasende mand overfaldt DSB-medarbejder med flere slag i ansigtet

Klokken 04.28 tirsdag morgen fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse om, at en DSB-medarbejder var blevet slået et par gange i ansigtet af en vred passager.

Det oplyser Martin Bjerregaard, kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, til sn.dk.

En 22-årig mand fra Nyborg blev bedt om at fremvise billet i toget ved Roskilde Station, og herefter eskalerede situationen.

Den 22-årige havde i toget først sat på et sæde, der var reserveret til en anden rejsende. Han blev bedt om finde et andet sted i toget, hvorefter den DSB-ansatte fandt ham siddende på 1. klasse uden at have den fornødne billet til at sidde der. Den 22-årige blev igen bedt om at flytte sig, hvorefter han igen satte sig på et reserveret sæde.

- Det bliver han så irriteret og vred over, at han tildeler DSB-medarbejderen et par slag i ansigtet, ligesom han forsøgte at sparke ud efter medarbejderen, siger Martin Bjerregaard til sn.dk.

Politiet blev med det samme tilkaldt, og fik anholdt den 22-årige voldsmand, der nu sidder på politistationen til afhøring.

Den 45-årige mandlige DSB-medarbejder kom ikke noget alvorligt til. men han blev sendt på skadestuen for at blive undersøgt for eventuelle skader.

Den 22-årige mand vil blive sigtet for vold mod tjenestemand, og politiet forventer at løslade den 22-årige efter endt sagsbehandling, da der ikke er grundlag for fremstilling i grundlovsforhør.