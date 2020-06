Rapper lægger nøgenvideo ud på joy-mogensen.dk

Rapperen Nikoline, der er opvokset i Jyllinge, plejer at vække opmærksomhed med sine musikvideoer, og hendes nyeste er ingen undtagelse. Ikke alene optræder hun splitternøgen i videoen til singlen »Gourmet« sammen med fire andre personer, men videoen indeholder også en række eksplicitte sexscener, der bestemt ikke er for børn og bonerte sjæle.

- Jeg er perler for svin, og jeg er ikke kommet for at please med tomme kalorier. Imens nogen synes, det er upassende at tale om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde, siger Nikoline i en pressemeddelelse med reference til et interview, som Berlingske bragte med Joy Mogensen.