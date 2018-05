Se billedserie Rapperen Ergo alias Rasmus Nørgaard er fra Roskilde og elsker blandingen af natur og byliv. Foto: Thomas Olsen

Rapper fra Roskilde klar med ny EP

Roskilde - 15. maj 2018 kl. 16:11 Af Katrine H. Kristensen

28-årige Rasmus Nørgaard sidder tit på bænken ved parken bag Roskilde Domkirke. Her kan godt lide at komme for at få tankerne væk og finde inspiration til tekster.

- Jeg tager tit herned, når jeg gerne vil være mig selv. Lige nu er træerne vokset, men der plejer at være en fantastisk udsigt. Når jeg skal have idéer til tekster, så starter jeg tit med at gå en tur i det her område, og så skriver jeg linjer ned på telefonen, hvad der lige kommer til mig, siger Rasmus Nørgaard, der rapper under navnet Ergo.

Han er en del af duoen Ny Sensei sammen med DJ og producer Frej Levin, som netop lige er udkommet med en ny EP.

- Den her EP handler om en vild tid i vores liv. Den fortæller historier om personlig udvikling, dagdrømmerier, lange fester og dårlige indflydelser. Jeg har kæmpet med angst, og det her har været min kamp ud af det. Med den nye EP prøver vi grænser af med vores musik. Vi går ikke efter en bestemt stil, forklarer Rasmus Nørgaard og fortsætter:

- Da vi startede det her projekt sammen, blev vi enige om, at det skulle være vores fælles vej til sejr. Sensei betyder læremester, så vi fandt på at kalde os Ny Sensei, fordi vi ville have, at den musik, vi skabte, ikke bare skulle udvikle os musikalt, men også lære os noget om livet.