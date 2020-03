Ragnarock holder lukket, men prøver i stedet at fortælle historier om pop- og rockhistorien i et nyt gratis nyhedsbrev, der skal udkomme to gange om måneden. Foto: Kristian Jørgensen

Ragnarock sender pop- og rockhistorier ud til publikum

Roskilde - 18. marts 2020

I weekenden skulle Ragnarock have dannet ramme om et stort hyldestarrangement for Gasolin', men i stedet ligger museet nu stille hen lige som alle andre kulturinstitutioner i hele landet.

For at bevare kontakten til publikum udsender Ragnarock et nyt digitalt nyhedsbrev, der udkommer første gang torsdag 19. marts.

- For en institution, der lever og ånder for at åbne og formidle kulturarven, gør det absolut ondt at være lukket ned. Derfor er det med forventning og glæde, at vi nu kan lukke op for en ny type museumsoplevelse for alle med interesse for poppens og rockens historie, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard fra museumsorganisationen Romu, som Ragnarock hører under.

Nyhedsbrevet er gratis og vil udkomme to gange hver måned. Det er inspektører, museumsformidlere og eksperter tilknyttet museet, som står for indholdet, der vil favne bredt.

Fortællinger og quiz

Til første udgave bringer nyhedsbrevet en kommentar om, hvordan ny musik har været brugt i krisetider gennem historien. Læserne kan også prøve kræfter med deres paratviden i Ragnarocks pop- og rockquiz, og så bringer nyhedsbrevet fortællingen om en detalje fra udstillingen. Denne gang kan man læse, hvordan Peter A.G. er blevet formet af den danske sangskat, og hvorfor »Bro bro brille« er en af hans favoritter. Endelig bliver der sat spot på en ikonisk genstand fra samlingen: En båndoptager, der har foreviget utallige klassikere, fra Anne Linnet til Metallica.

- Det er og bliver en kerneopgave for museer at vise historiske genstande frem i et fysisk møde med publikum. Men vi tror også på, at vi kan løse en vigtig opgave gennem digital formidling. Vi får kulturhistorien ud gennem indbakken. Desuden vil det blive meget lettere for os med det nye medie hurtigt at fortælle om nye arrangementer og udstillinger til meget interesserede borgere, når vi åbner igen, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Stort engagement

Museumsdirektøren glæder sig over medarbejdernes lyst og evne til at omstille sig til en ny situation.

- COVID-19 har ramt os, ligesom resten af samfundet, med stor kraft. Men selv om vi nu er hver for sig, kan jeg mærke et stort engagement fra alle i Romu, og vi brænder fortsat for at fortælle historien om den kultur, om den musik, og om det samfund, som på godt og ondt har bragt os hertil. Så det fortsætter vi naturligvis med, så godt som det overhovedet kan lade sig gøre. Og det nye nyhedsbrev, som tager afsæt i dansk pop, rock og ungdomskultur, vil blot være et af flere nye, digitale tiltag, siger Morten Thomsen Højsgaard.

Tilmelding til Ragnarocks nyhedsbrev sker gratis via museumragnarock.dk/en/nyhedsbrev/