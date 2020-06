Ragnarock arbejder på en udstilling om 50 år med Roskilde Festival, og Spar Nord Fonden har givet 300.000 kroner til den. På billedet ses fra venstre: Jesper Henriksen fra Spar Nord Fonden, Sebastian Gyrst-Longsig Christensen fra Ragnarock og Morten Thomsen Højsgaard fra Romu. Foto: INSP! Media

Ragnarock får donation til udstilling om Roskilde Festival

Roskilde - 26. juni 2020 kl. 11:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når særudstillingen om Gasolin' har spillet færdig på Ragnarock ved årsskiftet, står en ny klar i kulissen til at tage over. Den får titlen »Lyden af frihed« og handler om 50 år med Roskilde Festival, der holder sin 50. udgave næste sommer.

Spar Nord Fonden har netop bidraget med en donation på 300.000 kroner, og sammen med andre fondsbevillinger er det med til at sikre økonomien bag udstillingen for museumsorganisationen Romu, som driver Ragnarock.

- Det her lige præcis den slags projekter, vi i Spar Nord Fonden gerne vil støtte. Beskrivelsen af udstillingen rammer fuldstændig os, siger Jesper Henriksen, der er direktør i Spar Nord Roskilde.

»Lyden af frihed« skal ifølge planen åbne den 28. januar 2021, så dem, der kommer til at savne festivalen i år, har endnu mere at se frem til næste år.

- Det er så flot, at Spar Nord Fonden har valgt at bidrage. Sammen med andre fondsbevillinger betyder det, at vi nu arbejder med et budget på knap 1,5 millioner kroner til et brag af en udstilling med tilhørende materiale om Nordeuropas helt store musik- og kulturbegivenhed. Det vil glæde rigtig mange mennesker, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.

Publikum som hovednavn Projektchef og projektleder på »Lyden af frihed«, Sebastian Gyrst-Longsig Christensen, afslører, at fokus kommer til at ligge på publikum, mens musikken kommer til at agere baggrundstæppe for udstillingen.

- Det er folkene bag Roskilde Festival, der sætter rammerne for den årlige festival - men det er publikum og de frivillige, der udfylder dem og skaber festivalen. Det er helt unikt, at man med udgangspunkt i 50 års festival kan se, hvordan de unge har opfattet samfundet, hvad de har drømt om, og hvad de har ønsket sig. Derfor synes vi, at gæsternes lejre, deres bannere og deres tøj er super interessante som identitetsmarkører, siger Sebastian Gyrst-Longsig Christensen.

Det var netop det, der overbeviste Spar Nord Fonden.

- Udover, at jeg selv har været på festivalen i 25 år og derfor kan relatere til mange af udstillingens elementer, så rammer det mig lige i hjertet, når vi hører om den del med de frivillige. Lige præcis frivillighed arbejder vi rigtig meget med for at støtte op om lokale foreninger. Det er her, vi tror på, vi kan gøre en forskel, siger Jesper Henriksen.

Udover Spar Nord Fonden har Romu også modtaget midler til udstilling og materialer i tilknytning til særudstillingen om Roskilde Festival fra blandt andre Bdr. Hartmanns Fond, medarbejdere fra CP Kelco ApS, Alle Tiders Musikby Roskilde samt Foreningen Roskilde Festival.

