Ragnarock åbner netbutik

Ragnarock må lige som de øvrige museer vente med at åbne, men har i stedet benyttet ventetiden på at lavet en netbutik, der åbner mandag den 11. maj. I netbutikken, der kan findes på adressen shop.museumragnarock.dk, kan man købe varer, der har en forbindelse til museets udstilinger, og det vil i første omgang sige Gasolin'-udstillingen.

- Nok har vi været lukkede, men vi er langt fra slukkede. Og selvom de fleste kolleger har arbejdet hjemme, så har jeg sjældent mærket så stor vilje til alligevel at være sammen og at lykkes med en stor omstilling. Med den digitale museumsbutik, der henvender sig til borgere i hele Danmark, satser vi på at kunne udvide kendskabet til museet og højne interessen for at komme på besøg, når det igen bliver muligt på Rabalderstræde i Roskilde, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard.