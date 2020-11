Udstillingsansvarlig Sebastian Gyrst-Longsig Christensen holder den dårligt udstoppede ræv op i luften og viser, hvordan den fungerer.- Man hælder øl, spiritus eller rødvin herop i toppen, og så drikker man det fra rævens ende, siger Sebastian Gyrst-Longsing Christensen, der står for Ragnarocks kommende udstilling om Roskilde Festival. Rævebongen er udlånt af en af festivalens mange ikoniske camps, der også har skænket deres vortesvin og rådyr. Det skønnes, at mindst 10.000 festivalgæster har drukket gennem den famøse rævebong. Foto: Kenn Thomsen

Rævebong og ridser i lakken: Museum laver udstilling om 50 år med Roskilde Festival

- Den her er vi rigtig glade for. Det er vores rævebong, siger Sebastian Gyrst-Longsig Christensen, der er projektchef på ROMU og udstillingsansvarlig på Ragnarocks kommende udstilling om Roskilde Festival.

Rævebongen er en udstoppet ræv, som man kan drikke øl igennem. Den er skænket af en af festivalens ikoniske camps og skal være med til at fortælle festivalens historie de sidste 50 år. Udstillingen åbner til februar.

Selvom Sebastian Gyrst-Longsig Christensen og resten af Ragnarock er glade for det udstoppede dyr, tilhører det kun museet på lånt tid. Mange af de genstande, som museet har modtaget, bliver stadig brugt én gang om året.

- Når Roskilde Festival forhåbentlig kommer til sommer, så bliver montrerne tømt for en uge, hvis folk vil have deres ting med på festival, inden de kommer tilbage igen, siger Sebastian Gyrst-Longsig Christensen.

Et par udtrådte støvler, et gammelt keyboard og T-shirts fra Jørgen Leth Camp. Kontoret på Ragnarock er fyldt med genstande, som folk har skænket. Udstillingen skal nemlig bygges op af festivalgæsternes egne ting, minder og historier.

- De fire temaer skal være her, og de smelter lidt ind i hinanden, forklarer Sebastian Gyrst-Longsig Christensen og peger ud i udstillingsrummet, der tilhører Gasolin frem til den 6. december.

Om to måneder hamres teltpælene i til festival-udstillingen, og det mørklagte bliver klædt i orange, mudder og høj musik.

Hvis man besøger udstillingen med det formål at gense den dér ikoniske koncert fra 1980, så bliver man måske skuffet. Der vil ikke være mange videoklip af en hoppende Mick Jagger eller en svingende Bob Marley på udstillingen.

- Vi kunne godt have en mølle af youtube-klip af koncerter, men det passer nok bedre hjemme i sofaen, siger Sebastian Gyrst-Longsig Christensen og tilføjer:

Der er dog én stor ridse, der får sit helt eget rum. Sebastian Gyrst-Longsig Christensen peger på en cylinder, der fungerer som et lille rum midt i det større udstillingslokale.

- Fortællingen om ulykken får sit eget anneks her. Vi skal behandle ulykken i 2000. Den er vigtig for festivalen, men passer ikke ind i de rum, der giver energi og er lidt sjove. Her vises en film og en del af de breve, som blev lagt ved scenen, siger Sebastian Gyrst-Longsig Christensen.