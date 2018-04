Karin Horsted Berg (yderst th) er ny formand for Radikale Venstre i Roskilde. Her ses hun sammen med næstformand Lotte Nowack (yderst tv), byrådsmedlem Jeppe Trolle og folketingsmedlem Zenia Stampe.

Radikalt skifte på formandspost

Roskilde - 17. april 2018 kl. 17:04

Karin Horsted Berg er ny formand for Radikale Venstre i Roskilde, efter at hun blev valgt på partiforeningens generalforsamling.

Efter fem år som formand genopstillede Kim Elmose ikke til posten, da han vil bruge mere tid på sin politiske passion, EU-politikken, frem mod valget til Europaparlamentsvalget.

Karin Horsted Berg ser det som sin fremmeste opgave at skabe fundamentet for et styrket Radikalt Venstre.

- I Radikale Venstre er vi altid lydhøre over for det bedre argument. Vi er ikke - og skal ikke - være bange for i en diskussion at sige: »Hov, det var et bedre argument« og så korrigere holdning, så vi får en bedre beslutning, sagde hun på generalforsamlingen og fortsatte:

- Radikale Venstre i Roskilde skal i højere grad være et forum for politisk debat, hvor også medlemmer uden for partibestyrelsen bidrager til politikudviklingen. Vi skal have flere åbne arrangementer, hvor vi inviterer medlemmer og borgere på tværs af politiske skel til debat om de store spørgsmål.

Karin Horsted Berg bor i Roskilde og arbejder som skolekonsulent for flersprogede børn i Frederiksberg Kommune.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af Lotte Nowack som næstformand, Jens Erik Ørum, Ralph Bargum, Lasse Fogh, Astrid Busch, Jette Tidgen Houtved og Martin Christian Celosse-Andersen.

Folketingsmedlem Zenia Stampe blev genvalgt som Roskilde Kredsens kandidat og rost for, at hun »med ildhu og vid forsvarer åndsfriheden, den individuelle frihed og de svage i samfundet på Tinge.«