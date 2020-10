Radikale kandidater klar til byrådet

Samtidig blev der opstillet 10 andre kandidater sideordnet. Dvs. at alene deres personlige stemmetal kommer til at afgøre, hvem der eventuelt kan ledsage Trolle i byrådet.

- Med denne liste sender vi et signal om, at vi er klar til at få større indflydelse i byrådet efter næste kommunalvalg. Ud over Jeppes styrkeområder på klima- og skoleområdet, har vi nu en lang kandidater, der tilsammen har kompetencer til at dække de vigtigste politikområder i byrådet, siger partiforeningens formand Karin Horsted Berg.