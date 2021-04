Maren Hessner har bedre integration og stærkere grøn omstilling som nogle af sinen mærkesager.

Radikal kandidat ønsker: En grøn by med musik i

Roskilde - 16. april 2021 kl. 07:00 Af Foto: Jørgen Jørgensen Kontakt redaktionen

- Vi skal have en by med grøn omstilling, og den skal være fuld af musik.

Sådan beskriver Maren Ottar Hessner, der nu er opstillet som nr. 2 hos Radikale Venstre ved efterårets valg til Roskilde Byråd, nogle af sine vigtigste prioriteringer.

- Vi skal udvikle biodiversiteten i vores kommune og værne om den fantastiske natur, vi allerede har. Det har både naturen og vi brug for. Det er godt for planter og dyr, og det er godt for sjælen og vores mentale sundhed.

- Samtidig skal vi hjælpe hele den grønne omstilling på vej. Og det er vigtigt, at vi motiverer til den omstilling og ikke blot tvinger forandringer igennem, for så får vi folk med, forklarer hun.

Internationalt samarbejde

Maren Hessners politiske kompas blev i høj grad indstillet, da hun var ung i årene efter murens og jerntæppets fald og den kolde krigs afslutning omkring 1990.

- Jeg var bl.a. med i et europæisk ungdomsparlament, der mødtes i Prag, og det var en vigtig oplevelse. Her lærte jeg, at et lille land som Danmark har stor interesse i et internationalt samarbejde, og i øjeblikket synes jeg, at vi af og til holder tilbage fra det samarbejde.

Et andet vigtigt punkt for den nye radikale kandidat er en bedre integrations-indsats, der også skal foregå i kommunerne.

- Situationen er blevet betydeligt bedre og mere positiv, end nogen vil gøre den til. Men der er stadig brug for en omfattende indsats.

Maren Hessner ønsker f.eks. en mere effektiv indsats i skolerne, hvor de to-sprogede børn skal undervises i dansk som andetsprog af lærere, der er særligt uddannede til denne opgave.

Fungerer i Roskilde

- Roskilde har klaret opgaven med integration ganske godt, og det skyldes efter min mening en stor indsats med tæt samarbejde mellem kommunen og 'civilsamfundet'. De organsiationer, der er samlet i Integrationsrådet, har f.eks. udført et fint arbejde, som virker.

- Vi har også kunnet se det nu under corona-epidemien, hvor de har løst en afgørende opgave ved at få kommunikeret de gode råd ud til hele kommunens befolkning. Jeg er sikker på, det har været med til at begrænse smitten i Roskilde, forklarer Maren Ottar Hessner.

Et godt liv i Roskilde

Maren Hessner flyttede til Roskilde, fordi hun havde gode minder fra sin barndom, når hun besøgte sine bedsteforældre i Lyndby ved Roskilde Fjord.

Så tog de ind til domkirkebyen, hvor der blev taget portrætfoto hos fotograf Lynge i Skomagergade, inden turen gik videre ned til Druedahls Konditori.

- Byen har en dejlig atmosfære, hvor man kan have et godt liv i tryghed med mange fine oplevelser. Det gælder i alle de spændende butikker, med hele kulturlivet og den flotte natur i omegnen.

- Jeg er specielt imponeret af det omfattende og kvalitetsprægede musikliv i Roskilde, som er meget mere end Festivalen. Her tænker jeg på spillesteder som Gimle, der giver plads til mange stilarter. Eller Roskilde Domkirkes imponerende koncerter.

- Så er jeg også imponeret af Roskilde Gardens dygtige drenge, som jeg mødte allerede, da jeg selv spillede med hos den lokale garde i Slagelse.

Ved det kommende valg håber Maren Hessner på, at De Radikale kan fordoble antallet af pladser i byrådet til to og dermed få større indflydelse.

tk Blå bog

Navn: Maren Ottar Hessner

Født: 1973 i Slagelse, hvor

Moderen var friskolelærer og faderen gymnasielærer

Matematisk-engelsk student.

Tog til England som au pair hos sin fætter og derefter på sprogskole i Spanien.

Studerede Antropologi på Københavns Universitet og tilbragte bl.a. en periode i Istanbul.

Afsluttende eksamen i 2001 og har siden arbejdet i mange år for Efterskolerne med integration og politikudvikling.

Er nu i gang med at uddanne sig som erhvervs-coach.

2008 flyttede til Roskilde, hvor hun havde gode barndomsminder med sine bedsteforældre.

Bor nu i Trekroner sammen med sin søn.

Meldte sig i 2007 ind hos Radikale Venstre og er opstillet som nr. 2 på partiets liste ved kommunalvalget til efteråret.