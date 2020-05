Radikale Venstres enlige byrådsmedlem, Jeppe Trolle, forstår slet ikke Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis iver med at sende børn fra børnehave i sfo til juni, når regeringen om få dage fortæller, hvad næste trin i genåbningen bliver. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Radikal: Helt på månen at fremskynde beslutning

Roskilde - 06. maj 2020 kl. 17:32 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Radikale Venstre har kun hovedrysten til overs for, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på tirsdagens møde i skole- og børneudvalget ville vedtage, at børnene kan skifte til børnehave, sfo og klub fra 1. juni.

Det skyldes, at regeringen senest ved ugens udgang melder ud, om der bliver ændret på retningslinjerne for skoler og daginstitutioner.

- Vi synes, det er helt på månen, at man ville tage en beslutning fem dage før, regeringen tager en beslutning, der har betydning for området, som både kan gøre det nemmere og sværere at foretage det skifte, siger Jeppe Trolle (R), der fandt flertal i udvalget sammen med Venstre, Enhedslisten og SF.

Nu kommer sagen på et ekstraordinært byrådsmøde i næste uge. Til den tid vil regeringens udmelding være kendt, så det vil være muligt at klart at tage stilling til juniskiftet.

- Lige nu synes jeg ikke, situationen i sfo'erne er oplagt til, at man skal lukke en masse flere børn ind. Man kan da håbe, at regeringen tager en beslutning, der gør det nemmere, siger Jeppe Trolle.

Socialdemokratiet vil uanset hvad gennemføre skiftet. Blandt andet med det argument, at det skulle være en fordel for de nye sfo-børn at starte inden sommerferien. Den køber Jeppe Trolle ikke, for børnene vil ikke kunne falde til rette, hvis kravene til opdeling er de samme som nu.

- Den eneste måde man kunne gøre det uden at skræmme børnene fra vid og sans, ville være, hvis de kunne få faste, kendte voksne. Det er ikke tilfældet, og det synes jeg ikke giver særlig gode vilkår at introducere nye børn til skolelivet under, siger han.

