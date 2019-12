Racistiske tilråb og trusler fik 18-årig til at trække kniv

Da sagen kom for retten for nylig, fremgik det dog af vidneforklaringerne, at episoden var noget mere nuanceret, end det umiddelbart kunne forekomme. De to kvinder var en del af en større gruppe unge, som forinden havde udsat den 18-årige for vold og racistiske tilråb. Kvinderne havde ikke deltaget i den del, og det var formentlig tilfældigt, at det endte med, at de lige præcis var de to, der blev truet, men retten lagde til grund, at den 18-årige med rette havde følt sig truet, og at han havde taget kniven frem for at true sig ud af situationen som eneste udvej. Der var ikke tale om nødværge, som kunne have gjort handlingen straffri, men det var nok til, at straffen blev nedsat til dagbøder i stedet for fængsel, som anklagemyndigheden havde påstået.