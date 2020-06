Rådyr årsag til sammenstød

Sammenstødet skete i motorvejens vestgående spor, da et rådyr løb ind på motorvejen, hvilket fik en 40-årig mand fra Holbæk til pr. refleks at forsøge at undvige dyret, hvilket imidlertid førte til, at han i stedet ramte en 30-årig mand fra Kalundborg, der kom kørende i anden vognbane og var i færd med at overhale holbækkeren.