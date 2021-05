Jeanette Dalsgaard og personalet på Rådhuskælderen er glade for igen at kunne lukke op torsdag aften. (Arkivfoto: Kim Rasmussen)

Rådhuskælder fri for corona: Åbner igen på torsdag aften

Restauratør Jeanette Dalsgaard er lykkelig over, at hun og de ansatte nu er sluppet gennem den ærgerlige nedlukning, som har ramt dem alle hårdt. Smitten kom med en gæst, der ellers havde en negativ test, men som bagefter fandt ud af, at vedkommende var smittet og så omgående meddelte det til restauranten.

- Heldigvis har vi allerede helt udsolgt, og det har været enormt dejligt at mærke den store opbakning, mens vi var tvunget til denne anden nedlukning. Kunderne har været særdeles forstående og endda rost os, fordi vi så resolut lukkede ned. Det giver jo et godt grundlag for at tro på fremtiden, fortæller Jeanette Dalsgaard.