Se billedserie Indvielse af Hyrdehøj Plejecenter. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Rådgivere og embedsfolk stod i vand til anklerne

Roskilde - 20. august 2021 kl. 13:33 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Ved indvielsen af det Hyrdehøj Plejecenter skortede det ikke på ros til alle dem, der har ydet en ekstra indsats i processen.

Allerstørst var rosen dog til en lille håndfuld, som samvittighedsfuldt gjorde langt mere, end nogen kunne forlange, navnlig i perioden efter hovedentreprenørens konkurs i maj 2020.

Helt centralt i den forbindelse står centerleder Vinni Rasmussen, kommunens egen projektansvarlige, bygherrerådgiver Sabina Holstein, og chefkonsulent Jens Lykke Hansen, samt nogle af de eksterne rådgivere, som var tilknyttet projektet, ikke mindst fra Force4 Architects og Cobo Arkitekter.

De trådte i karakter allerede den dag, hvor Anker Hansen & Co. A/S gik konkurs.

- Da jeg blev ringet op og fik nyheden om konkursen, fik jeg at vide, at Sabina allerede var kørt derud. Hun sad bogstaveligt talt på byggematerialerne og skræmmer folk væk, der forsøger at tage dem - for der var håndværkere, der ville prøve at redde noget af underskuddet ved at hive nogle byggematerialer med hjem. Men så kender de ikke Sabina godt nok, hvis man tror, at man slipper af sted med det! Det gjorde de heller ikke. Og Jens, at du ligefrem skulle sætte spritdispensere op, er nok også et tillæg til din arbejdsbeskrivelse, men hvor er det dog flot, at alle byder ind der, hvor de kan, og hvor de kan se, at der er hjælp behov, sagde Morten Gjerskov i sin tale.

Ret fantastisk

Man kan ikke se det på hende, men Sabina Holstein indrømmer, hun er udmattet efter et forløb, som har været helt enestående.

- Det fantastiske er, at det, der tidligere var rådgivere til en hovedentreprenør, simpelthen har været herude, og da der kom monsterregn i august, før vi fik pumperne til at virke, vi stod her sammen med rådgiverne nede i kælderen og forsøgte at redde tingene, indtil entreprenørerne kunne komme frem. Det var ret fantastisk, og der har været en pionerånd over det her hele vejen igennem. Jeg har aldrig været med til noget, hvor der har været så mange ildsjæle men så megen holdånd. Det har dybest set været et kæmpe teamwork, og vi har ikke nået hertil, hvis vi ikke havde haft de her fantastiske rådgivere og arkitekter og ingeniører, der lod slipset være og tog arbejdstøjet på og knoklede side om side med os. Jeg har aldrig oplevet noget lignende! siger Sabina Holstein.

I vand til anklerne

Skybruddet i sensommeren sidste år kom på et tidspunkt, hvor alle vinduer stod åbne, fordi der lige var blevet malet, og timingen af regnen var også uheldig i forhold til tidspunktet på dagen, husker Mads Thorup fra Force4 Architects.

Det var live ved femtiden, hvor alle var gået hjem, og Sabina var på aftentilsyn. Vi havde ikke noget at tørre op med, men fandt nogle jakker ovre i skurbyen, men vi fik samlet folk til at svabre vandet i kalderen ind mod et huk midt i bygningen, mens vandet løb ind under dørene, fortæller Mads Thorup, der selv smøgede bukserne op og stod i vand til anklerne for at redde de nypudsede vægge fra at blive gennemblødt.

Også centerlederne, som var begyndt at komme i huset, gav en hånd med. De løb rundt og lukkede vinduerne og tørrede op i vindueskarmene.

- Det er et godt billede på det teamwork, der har været. Nogle af de oplevelser herfra vil jeg gerne tage med mig til kommende projekter og prøve at få teamwork på samme niveau, siger Sabina Holstein.

- Og, supplerer Mads Thorup, - det er et eksempel på, at man kan godt få noget fornuftigt ud af et konkursforløb, men der er kommet lidt ekstra grå hår!