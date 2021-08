Se billedserie Ældrerådsformand Marie Jørgensen mener, at underskuddet er et udtryk for underbudgettering, som i år er forværret af corona. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Råd kræver flere penge til pleje efter budgetskred

Roskilde - 25. august 2021 kl. 13:37 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen

Det er på tide at se realiteterne i øjnene og afsætte flere penge til pleje og omsorg.

Det mener Roskilde Ældreråd oven på budgetrodet i Roskilde Kommune, hvor omsorgsområdet tegner sig for et underskud på 19 millioner kroner alene i år.

For økonomien hænger ikke sammen, når politikerne vil fastholde kvalitetsstandarderne for ældreplejen, og sundheds- og omsorgsområdet samtidig er pålagt en besparelse på 11,5 millioner kroner i år.

- Underskuddet bliver ved med at være der, så længe borgerne skal have, hvad de skal have, og der bliver flere af dem. Vi mener, politikerne skal sige »okay, det er situationen« og så dække det underskud, siger Marie Jørgensen, formand for Roskilde Ældreråd.

Hun håber, at det er slut med at skrabe budgettet på grund af »produktivitetsstigninger«, og fordi flere ældre er sunde og raske og derfor ikke behøver pleje.

- Tilsammen bliver det for lidt, og vi ser jo, hvordan de knokler i hjemmeplejen. Vi hører også fra borgerne, at personalet har så travlt, at det dårligt kan hænge sammmen, siger Marie Jørgensen.

Mest et coronaproblem For Morten Gjerskov (S), formand for sundheds- og omsorgsudvalget, er det vigtigt, at ældreområdet ikke straffes for underskuddet i år.

I hans øjne er det først og fremmest coronaen, der har fået økonomien til at skride. Han peger på, at seks af de 19 millioner kroners underskud er direkte coronaudgifter, men at sygefravær og ændrede rutiner har kastet flere ekstraudgifter af sig. Ældreplejen har haft en højere timepris, fordi man skulle bruge flere medarbejdere for at levere samme pleje.

Man kan dog allerede se en bedring, fordi coronaen ikke lægger samme begrænsninger på arbejdet. Derfor mener han også, at det væsentligste er at få dækket plejeområdets underskud i år uden at skride til besparelser.

- For mig at se handler det i første omgang om, at man i fællesskab kan sige, at de her penge er ikke noget, ældreområdet skal straffes for, siger Morten Gjerskov.

Udfaser raskhedsrabat Han afviser ikke helt, at det kan blive nødvendigt at justere plejebudgetterne længere frem. Forvaltningen har dog vurderet, at man fra næste år godt kan leve op til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder.

Dog med det in mente, at man ikke kan blive ved med at trække penge fra budgettet, fordi de ældre bliver sundere.

- Den håber jeg, vi skal kigge på i det kommende budget. Det har været okay et stykke tid, men jeg tror, vi er enige om, at det ikke holder længere, siger Morten Gjerskov.

Presset hjemmepleje Antallet af ældre over 80 år stiger med omkring 25 procent over de næste tre år i Roskilde Kommune.

Derfor er det ifølge ældrerådsformand Marie Jørgensen ikke så mærkeligt, at især hjemmeplejen er presset og ikke har kunnet få budgettet til at hænge sammen, eftersom det er her, man får nye plejekrævende til og i modsætning til plejecentrene ikke har en absolut grænse for, hvor mange der er plads til.

Derfor mener hun sådan set, at hjemmeplejen gør det godt.

- Det gør man på de betingelser, man nu en gang har. Der er også en grænse for, hvor mange omlægninger, man kan lave, uden det bliver negativt, siger hun.

