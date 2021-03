Regionsdirektør Per Bennetsen (tv.) sammen med bl.a. Roskildes borgmester Tomas Breddam og regionsformand Heino Knudsen ved indvielsen af den første station til corona-test på Dyrskuepladsen. Foto: Jens Wollesen

RUC-student blev chef for Sjælland

Roskilde - 04. marts 2021 kl. 09:08 Af Foto: Jens Wollesen Kontakt redaktionen

Når regionsdirektør Per Bennetsen fylder 50 år fredag den 5. marts, er det en historie om RUC-studenten, der blev chef for hele Sjælland.

Han kommer oprindelig fra Stenløse og blev uddannet cand. techn. soc. (kandidat i teknologisk-samfundsvidenskabelig planlægning) fra Roskilde Universitets Center.

Siden er han ikke nået så langt væk rent geografisk, idet han fortsat lever privat i Trekroner-området sammen med hustruen Maria Dahlin Bennetsen. Her bor han tæt på Roskildes borgmester Tomas Breddam, så de to har gode mulighed for at udveksle erfaringer og betragtninger i nabolaget.

Til gengæld tog karrieren hurtigt fart efter hans afgangs-eksamen fra RUC.

I første omgang kom Per til det daværende Storstrøms Amt, hvor han bl.a. arbejdede med forberedelserne til den kommende Fehmern-forbindelse.

Efter fusionen med Roskilde og Vestsjællands Amt til den nye Region Sjælland blev han først sekretariatschef og siden direktør med ansvar for bl.a. regional udvikling på regionsgården i Sorø.

Fra 2016 blev han så administrerende direktør og dermed øverste forvaltningschef hos Region Sjælland, der har over 18.000 ansatte, først og fremmest indenfor sundheds-sektoren på sygehusene.

Som ung ville Per Bennetsen gerne have været skuespiller, men det faldt på manglende evner til at synge, har han selv fortalt. Hans talent for at optræde har dog ofte været en hjælp til at kunne løse forskellige vanskelige situationer, både i forhold til de mange ansatte og de folkevalgte politikere, der har det øverste ansvar for regionens arbejde.

Gennem det seneste år har regionen fået et endnu større ansvar under corona-epidemien, og her har Per Bennetsen også haft brug for alle sine evner. F.eks. da der skulle uddeles skideballer til chefer på sygehusene, som var sprunget over i køen og selv var blevet vaccineret - før både sygeplejersker, rengøring og andet frontpersonale.

tk