RUC er sluppet godt fra den nye politiske aftale om udflytning af undervisning fra universiteterne i de store byer.

RUC slipper meget billigere

Roskilde - 25. juni 2021

Roskildes lokale universitet RUC slipper nu biligere fra planerne om nedskæringer og udflytning af afdelinger til den øvrige del af landet.

Oprindelig havde regeringen lagt op til, at alle universiteter skulle skæres ned med 10 pct. for på den måde at få flyttet flere uddannelser ud i landet.

Men efter et bredt politisk forlig på Christiansborg skal RUC nu kun skære ned med 3-5 pct., fordi universitetet er det eneste i Region Sjælland og ikke ligger i en storby, som de fire øvrige.

København, Aarhus, Odense og Aalborg skal fortsat skære med op til 10 pct., men også på dette punkt er der blødt lidt op.

Flere penge for en studerende

Den nye aftale er indgået mellem S-regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne.

Roskildes folketingsmedlem Mette Gjerskov (S) er glad for ændringerne:

- Jeg ånder lettet op på RUCs vegne, og bekymringen for vores lokale universitets fremtid er vendt til optimisme.

- Nu skal de kun udflytte 3-5 pct. over en lang periode frem til 2030, mens de 10 pct. er fastholdt for alle de andre universiteter, så jeg synes virkelig, at der er blevet lyttet til vores argumenter.

- Nu bliver det meget nemmere for RUC at planlægge en fornuftig fremtid, og de kan så demonstrere, at kan være hele Region Sjællands universitet.

- Samtidig betyder aftalen, at RUC pga. sin mindre størrelse får RUC højere takster, dvs. flere penge pr. studerende. Så vi har for alvor fået en aftale, som giver RUC et solidt rygstød.