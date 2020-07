RUC har været ret mennesketom i den første del af året, men universitetet skal nu til at samarbejde med fire andre europæiske universiteter om at nytænke, hvad et universitet skal kunne i fremtiden. Foto: Thomas Olsen

RUC skal stå for europæisk tænketank

Roskilde - 27. juli 2020 kl. 05:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Universitet er gået sammen med fire andre europæiske universiteter om at nytænke, hvad et universitet er og bør være. Den ny alliance, The European Reform University Alliance, består ud over RUC af Université Paris 8 fra Frankrig, Universität Konstanz fra Tyskland, New Bulgarian University fra Bulgarien og The University of the Aegean fra Grækenland, som alle har til fælles, at de er yngre reformuniversiteter.

- RUC's særlige opgave bliver at koordinere en tænketank for alliancen. Tænketanken skal indsamle informationer om eksperimenter og innovativ undervisning, læring og forskning på tværs af alliancen og i resten af verden og komme med idéer til, hvordan fremtidens universiteter vil kunne se ud. Her har vi koordinatorrollen, men tænketanken skal samle folk fra alle de europæiske reformuniversiteter. Fremover er det idéen, at vi skal gøre meget mere sammen, siger lektor Kasper Risbjerg Eskildsen, der repræsenterer Roskilde Universitet i udviklingsarbejdet.

The European Reform University Alliance modtager cirka fem millioner euro fra Europa-Kommissionen over de næste tre år. Ambitionerne handler om at skabe et fællesskab for studerende og ansatte - både fysisk og virtuelt - på tværs af universiteterne i de forskellige lande og uddanne en ny generation af kreative europæere, der kan samarbejde på tværs af sprog, landegrænser og fagligheder for at finde nye løsninger på tidens store samfundsmæssige udfordringer.

