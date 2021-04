RUC-rektor om udflytning af: Uddannelser til hele Sjælland

Rektor Hanne Leth Andersen skriver om, hvordan RUC kan være med til at udvikle uddannelser rundt om på Sjælland. Men forskningsmiljøer skal være fokuserede for at holde høj standard, og derfor skal campus fortsat ligge i Trekroner.

Roskilde - 28. april 2021

Som reaktion på artiklen 'Angreb på Roskilde som undervisningsby' i Roskilde Avis den 21. april har rektor for Roskilde Universitet sendt dette indlæg:

Af Hanne Leth Andersen

I øjeblikket er der stor politisk bevågenhed på udflytning af studiepladser fra de største byer, og regeringen har et nyt udspil på vej, der lægger vægt på, at der er gode uddannelsesmuligheder i nærheden, uanset hvor man bor.

Tanken bag udflytning af studiepladser er sympatisk, men vi skal træde varsomt. For spørgsmålet er hvordan det vil påvirke såvel kvalitet som samspil mellem aktører som fx grundskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser, professionshøjskoler og universiteter.

Institutionerne har forskellige roller, der heldigvis i høj grad understøtter hinanden - og gerne skal gøre det endnu mere, både fagligt og geografisk. Derfor er politikernes interesse og især deres prioritering vigtig.

Næste år har RUC jubilæum, hvor det skal fejres, at universitetet har ligget fast forankret i Trekroner i 50 år. Det er her RUC opstod, og det er her, vi har vores campus-kerne.

For hele Sjælland

Men RUC er Regions Sjællands Universitet og derfor har vi også en særlig forpligtelse til at være til stede i hele regionen. Hver dag arbejder vi dedikeret på at bidrage til at højne Region Sjællands unges uddannelsesniveau, uddanne kvalificeret arbejdskraft og gennemføre forsknings- og udviklingssamarbejder for at bidrage til at skabe vækst og værdi i hele regionen.

Vi har indgået partnerskaber med Roskilde Kommune, Næstved Kommune, Guldborgsund Kommune og Sorø Kommune om uddannelse og forskning.

I aftalen med Guldborgsund tilbydes RUC's studerende projekt-, praktik- og specialesamarbejder med kommunen, og kommunen har etableret et miljø i Nykøbing F, hvor studerende kan arbejde med projekter, ligesom de får stillet overnatningsmuligheder til rådighed. De studerende samarbejder med kommunerne inden for fx velfærdsudvikling, sundhed, klima og miljø, kommunikation, udvikling af events, by- og landdistriktsudvikling samt bæredygtige fødevaresystemer.

Business Lolland-Falster er blevet en del af samarbejdet for at sikre, at private virksomheder på Lolland og Falster også er bekendte med samarbejdsmulighederne med RUC.

Nye partnere

Kommune-samarbejderne spiller en vigtig rolle, fordi de repræsenterer en gensidig vilje til at få de studerende ud og samarbejde og skabe synergi.

Samarbejdet skal udvikles og der skal udvikles nye måder at uddanne sig på, på tværs af Region Sjælland. Derfor inviterer vi nu en række regionale partnere ind i en "Task Force", der skal genererende idéer til, hvordan vi udbygger vores eksisterende indsatser - og samtidig tænker helt nyt.

VI skal huske at det ikke er enten eller. Nye studerende fra regionen skal kunne studere på et levende og tværfagligt campus i Roskilde, samtidig med at de arbejder sammen med virksomheder i Kalundborg eller Næstved - ikke mindst fordi projektarbejdet giver muligheder for i særdeleshed at koble teori og praksis.

RUC's aftagerpaneler giver konkrete indspil til uddannelserne og forskellige forskningsmiljøer fokuserer gennem konkrete projekter på problemstillinger og udfordringer, der er centrale for regionale aktører. Det styrker naturligvis uddannelsernes regionale betydning.

Hertil kommer at vi skal bruge de digitale landvindinger til at skabe fleksible uddannelsestilbud, også hvor studerende kan arbejde, mens de studerer, fx som erhvervskandidater. I fremtiden vil vi også se flere studerende der går på tværs af institutioner og på den måde udvikler deres egen kompetenceprofil - i relation til konkrete jobs eller til en særlig profil der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Alt kan ikke udstykkes

Til gengæld er det vigtigt at understrege, at universiteternes forskningsmiljøer ikke kan udstykkes i små parceller. De skal være samlede og fokuserede, også for at styrke de tværfaglige forskningsmiljøer.

De danner grundlaget for den højeste faglighed og de former de kandidater, der skal være med til at udvikle hele landet. Her har campus naturligt en stor betydning, og det forbliver i Trekroner.

RUC er en vigtig del af den store uddannelsesby, som Roskilde udgør, og det er med det udgangspunkt at vi kan bidrage til hele Region Sjælland.