RUC opretter nyt pandemicenter

Et nyt forskningscenter på Roskilde Universitet skal udforske pandemiers dynamik og effekt. PandemiX Center, som centeret hedder, skal indsamle viden, der kan danne grundlag for beredskabet imod nuværende og fremtidige pandemier.

- Vores forskningsgruppe har arbejdet på højtryk, lige siden Covid-19 kom til Danmark. De forskellige ekspertiser i vores gruppe har gjort det muligt at komme med unikke input til myndighedernes håndtering af pandemien. Som forskningscenter vil vi i højere grad kunne dele vores spændende forskning med alle interesserede, siger professor i folkesundhedsvidenskab Lone Simonsen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø, som er leder af PandemiX Center.

Forskerne i PandemiX Center vil bruge matematiske modeller til at undersøge mønstre og virkning af pandemier og afbødningsstrategier som eksempelvis vacciner og andre biomedicinske interventioner. Forskningscentrets mål er desuden at give let adgang til og skabe synlighed omkring Roskilde Universitets forskning relateret til pandemier og klæde kommende generationer på inden for matematisk modellering af smitsomme sygdomme.