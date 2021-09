RO's Torv-chef rejser Bytter med kollega

Gennem sine år i Roskilde har Lisbeth Wilstrup i høj grad været med til at udvikle RO's Torv. Hun bidrog stærkt til, at centret er kommet godt gennem de to corona-lukninger, selv om det var hårdt for butikkerne. Nu er de kommet godt i gang på ny.

- Jeg har været så glad for at arbejde her i Roskilde, som er en fantastisk by, både når det gælder handel og kultur. På RO's Torv har vi også haft held til at knytte de to ting sammen, f.eks. gennem et samarbejde med AOF, DGI og andre kulturelle aktører.