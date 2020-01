Morten Thomsen Højsgaard foran Ragnarock der takket være det omstridte lån blev virkelighed. Foto: Trine Sejthen, ROMU

Send til din ven. X Artiklen: ROMU-direktør: 90 procent lettet, 10 procent ærgerlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

ROMU-direktør: 90 procent lettet, 10 procent ærgerlig

Roskilde - 21. januar 2020 kl. 14:23 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg glæder mig over, at en trussel og en usikkerhed er blevet udskiftet med afklaring og en håndterbar situation for os, siger Morten Thomsen Højsgaard, der er direktør for ROMU.

Læs også: Kulturinstitutioner får afskrevet trecifret millionbeløb

Han er glad, fordi en donation på 40 millioner til byggeriet af Ragnarock pludselig stod til at blive et lån på 40 millioner kroner, der skulle betales tilbage.

Nu er der fundet en løsning, der gør, at ROMU får afskrevet 90 procent af lånet. Dermed ender en mulig gæld på 40 millioner med »kun« at blive på fire millioner kroner.

- Jeg er 90 procent lettet og 10 procent ærgerlig. Det tror jeg også er den situation, mine kollegaer på museet står i, siger Morten Thomsen Højsgaard.

- Jeg kan ikke sige, at det er vidunderligt, at når man tror, man har fået en gave, at det så bliver en gæld.

Det er en aftale mellem beskæftigelsesministeriet og kulturministeriet, der gør, at langt det meste af lånet afskrives. Som en del af aftalen kan de berørte museer få et 25-årigt lån til at dække udgiften.

- Jeg er glad for afklaringen og for, at truslen nu er væk. Og jeg er glad for, at der er fundet en løsning, der har et langt perspektiv. Jeg tror på, at vi kan håndtere det på en fornuftig måde, siger Moren Thomsen Højsgaard.

relaterede artikler

Trængte museers tilbagebetaling af lån skal drøftes med EU 27. december 2017 kl. 20:53