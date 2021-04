ROMU-chef efter corona: Bekymrende og ensomt

Sådan fortæller chefen for Roskilde Museum Morten Thomsen Højsgaard før den store genåbning 21. april. Her lukker det store bymuseum op sammen med rockmuseet 'Ragnarock' på Musicon og alle de øvrige afdelinger af ROMU-koncernen rundt om i Roskilde og Lejre kommuner.

- Selvfølgelig har det været hårdt med corona, som lukkede os helt ned i foråret 2020 og nu igen siden december. Faktisk var det kun i en periode sidste sommer, at det var nogenlunde normalt, men her var der også en række begrænsninger, fortæller han.

- Faktisk kunne vi mærke det allerede i februar 2020, da det kom frem, at den første corona-smittede i landet var fra Roskilde. Straks efter faldt vores besøgstal kraftigt rundt om på de forskellige udstillinger, fordi folk var bange for at blive smittet.