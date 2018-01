Foto: Tine Fasmer

R: Politisk styring af Sundhedsplatform er tidsspilde

Roskilde - 19. januar 2018 kl. 08:03 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kritikken hagler ned over det ny it-system Sundhedsplatformen - især fra læger. Senest har Overlægerådet på Sjællands Universitetshospital og overlægerne på Holbæk Sygehus fortalt, at Sundhedsplatformens medicin-modul giver risiko for fejlmedicinering af patienterne.

En politisk styregruppe i Region Sjælland vil nu holde mere snor i udrulningen af it-systemet.

Det er ikke en ide, der er groet i den konservative eller den radikale have:

- I forretningsudvalget sagde jeg jo, sådan lidt friskt: »Drop det«, fordi jeg er bange for, at man overtager ledelsesmæssige opgaver med udvalget, lød det fra Christian Wedell-Neergaard på regionsrådsmødet torsdag.

Han har dog ændret holdning, fordi styregruppen også skal have fokus på Sundhedsplatformens udviklingsmuligheder.

Det Radikale Venstres nye medlem af regionsrådet Lars Hoppe Søe følger også trop. Men glad var han ikke:

- Jeg kan ikke forstå, at det er væsentligt. Hvad pokker er der for politik i et sådan udvalg, det er jo en driftsopgave (at få Sundhedsplatformen til at fungere, red.). Det er en mærkelig spild af tid, sagde Lars Hoppe Søe.

For SF var oprettelsen af et udvalg, der skal holde snor i udrulningen af Sundhedsplatformen og etablere en direkte kontakt til personalet, der arbejder med systemet, en betingelse for at sikre Heino Knudsen(S) regionsrådsformandsposten.

- Vi har et enormt politisk ansvar, når vi indfører det største program i regionens historie, sagde Tina Boel (SF).

SF og Enhedslisten foreslog i sommer at udsætte Sundhedsplatformen i Region Sjælland indtil, at der blev meldt om færre problemer fra hospitalerne i Region Hovedstaden.