R: Medicin i danske svin koster menneskeliv

Langt hen ad vejen var debatten en gentagelse af, hvad der blev sagt, da byrådet vedtog at lade forvaltningen forfatte et brev til Folketinget om, at kommunen synes, pesticider bør forbydes. Nu er brevet skrevet, og med vedtagelsen onsdag kan det også sendes.

V og DF er fortsat modstandere, mens K fortsat synes, at det ikke er en sag for byrådet og undlod at stemme for eller imod.

- Hvis man vil redde grundvandet, findes der andre løsninger end at forbyde gift. Det hedder økologi, og det kan man bare gå over til. Vi har nogle af verdens dygtigste økologiske landmænd, der ville få større eksport, hvis man gjorde det, så at påstå, det er et angreb på et helt erhverv, er helt forkert. Og med hensyn til, om vi vil forbyde medicin: Ja, den brug af medicin, man har i dansk svinebrud, skal da stoppes. Vi ser, der kommer en stigende resistens mod penicillin, som gør, at folk ligger og dør på sygehusene. Men først og fremmest skal vi gøre noget for at stoppe, at man hælder gift i vores grundvand, sagde Jeppe Trolle.