Se billedserie Der bliver gravet efter de rigtige svar i den omfangsrige quiz, der lægger en del vægt på musik, men ellers kommer omkring en masse paratviden. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Quizzen der pludselig blev allemandseje

Roskilde - 07. marts 2018 kl. 15:26 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke noget særsyn, at over 150 quizparate hoveder fylder spillestedet Gimle. Sådan er det de 13 tirsdage om året, dørene bliver slået op for den populære Gimle Quiz.

Sådan har det ikke altid været. Da Gimle Quiz startede for over 12 år siden, var det for at lokke gymnasieeleverne til Gimle, men i dag er alle aldersgrupper med.

- Jeg kan ikke finde ud af hvorfor. Jeg tror bare, det er, fordi der ikke er andet at lave på en tirsdag aften end at komme herned. Vi har i hvert fald ikke gjort noget for at ramme en anden målgruppe, siger Jesper Bauer Jørgensen, der er ankermand for det faste hold af frivillige bag quizzen.

Quizzen har været lukket ned i en periode, men Jesper Bauer Jørgensen genoptog den, da ha flyttede hjem efter at have boet i udlandet.

- Jeg syntes, det var synd, at det lå stille. Det er hyggeligt for hele Roskildes omegn at komme derned, og det er god PR for Gimle, at folk kommer og ser plakaterne, siger quizværten, der uddeler koncertbilletter, cafémad og andre Gimle-oplevelser i præmie.

