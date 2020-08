Puttefester: Politiet indfører opholdsforbud i to parker

Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Roskilde - 14. august 2020 kl. 10:40 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med introforløb på en række uddannelsesinstitutioner, herunder gymnasierne i Roskilde, er det politiets erfaring, at mange - særligt unge mennesker - forsamles i Byparken og Folkeparken i Roskilde den 14. august 2020 for at feste og herunder indtage alkohol.

Ved samme begivenhed sidste år var der 1000-1500 personer forsamlet i de to parker. For at undgå en gentagelse af dette i år med dertilhørende risiko for spredning af coronavirus/Covid-19 indfører Midt- og Vestsjællands Politi et tidsbegrænset opholdsforbud i Byparken og Folkeparken gældende fredag den 14. august 2020 fra kl. 12 til klokken 24, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

- Jeg er overbevist om, at de unge mennesker og deres forældre har lyttet til myndighederne, og at mange derfor ikke har tænkt sig at møde op i Byparken og Folkeparken i dag fredag - også uden et opholdsforbud. Vi har dog fået henvendelser fra bekymrede borgere og rektorer på flere uddannelsesinstitutioner i Roskilde om, at nogle unge måske alligevel overvejer at feste i parkerne. Vi har efter en samlet vurdering derfor besluttet at indføre et tidsbegrænset opholdsforbud for at forebygge spredning af coronavirus, siger fungerende politidirektør Lene Sørensen og slutter:

- Der vil blive opsat skilte, der informerer om opholdsforbuddet, og politiet vil være til stede sammen med medarbejdere fra kommunen for at vejlede borgerne om, at der er opholdsforbud, og hvad det betyder. Vi har selvfølgelig bødeblokken med, men den håber vi ikke, at der bliver brug for.

Politiet vil samtidig være opmærksom på andre steder, hvor særligt unge og festglade mennesker typisk samles, når solen skinner.

Politiet er i dialog med uddannelsesinstitutionerne, som hjælper med at sprede budskabet om det midlertidige opholdsforbud.

Et opholdsforbud betyder, at det er ulovligt at tage ophold et givent sted, og en overtrædelse af opholdsforbuddet kan straffes med bøde på 2.500 kroner.

Man må dog gerne bevæge sig i området, hvis der er tale om almindelig færden det pågældende sted, for eksempel en gåtur igennem det berørte område for at komme fra A til B.

Opholdsforbuddet er nedlagt efter § 10 i bekendtgørelse nr. af 8. juni 2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1126 af 2. juli 2020.