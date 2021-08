Retten i Roskilde afsagde betingede domme til to personer, der udsatte en teenager for ulovlig tvang, da han var ude for at købe hash af dem. Foto: Steen Østbjerg

Pushere tvang ung mand fra hæveautomat til hæveautomat

Grethe-bedragere slår kløerne i unge hashkøbere

Roskilde - 28. august 2021 kl. 05:47 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Hundredvis af ældre kvinder har været ofre for, af bedragere har snydt dem under dække af at være fra Nets. Men når de penge, bedragerne får ud af kvinderne, skal forvandles fra elektroniske penge til kontanter, udser bedragerne sig andre ofre, som kan være ganske unge mennesker

Det har en elev på Tiendeklassecenter Roskilde måttet erfare. Da teenageren kom for at købe en lille klump hash, blev han truet af pusherne til først at »hjælpe dem« med at hæve nogle penge, og med en underliggende trussel om vold tvang de ham fra hæveautomat til hæveautomat for at hæve de penge, som pusherne sørgede for blev overført til hans konto.

- Det er en af de måder, de kriminelle får de penge ud, som de har skaffet på ulovlig vis. De bruger folk, som de har en klemme på, siger Camilla Schouw Broholm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Teenageren gik til politiet, og hans vidneudsagn medvirkede til at få pusherne dømt for ulovlig tvang.

- Han satte sig i en udsat position ved at gøre noget kriminelt som at købe hash. Derved blev han et offer, der let kunne afpresses, siger Camilla Schouw Broholm.

Kontakt via Wickr Det, der skete for teenageren, var, at han havde aftalt at mødes i cykelskuret ved Tiendeklassecenter Roskilde med en pusher, som han havde fået kontakt til via krypterede beskeder på Wickr. Det var ikke en pusher, han havde benyttet før, fordi han som regel hentede sin hash på Christiania, men denne torsdag ville han handle lokalt og bestilte fem gram. Det skulle koste 300 kroner, som han havde i kontanter i lommen.

Men det var i virkeligheden slet ikke salget af den lille hashklump, der var interessant for sælgerne. I cykelskuret var ikke én, men to personer, som gjorde det klart, at teenageren da godt kunne få sin hash, men at der lige var noget, han skulle hjælpe dem med først. Det lød ikke som et spørgsmål, men som en ordre, og teenageren, der var ved at gå i panik, turde kun adlyde, da de to fremmede gav ham besked på at komme med. Nu skulle der hæves penge, og det skulle de bruge teenagerens dankort til.

Penge på kortet var der ikke, men det sørgede pusherne for, at der kom. De overførte 15.000 kroner penge til teenagerens konto, og så skulle han bare hæve pengene og give dem til dem.

Overførte penge Første forsøg på at hæve blev gjort i Nordea-automaten på Køgevej. Det lykkedes ikke, så med de to gorillaer bag sig måtte teenageren gå videre til hæveautomaten ved 7-Eleven i Jernbanegade. Heller ikke den ville spytte 15.000 kroner ud, for teenageren havde hævet de 300 kroner tidligere samme dag, men da beløbet blev reduceret til 14.700 kroner, begyndte automaten at spytte penge ud. Dem tog de to pushere, som hele tiden havde holdt sig på afstand af overvågningskameraernes skarpe øjne, og gik grinende derfra.

Sådan kom teenageren uforvarende til at medvirke til bedrageri - for pengene, der blev hævet, var blevet franarret en ældre kvinde, som havde været i kløerne på nogle såkaldte Grethe-bedragere - de svindlere, som finder frem til ældre kvinder, som de lokker kontooplysninger og koder ud af under foregivende af at være fra en Nets-medarbejder, der blot vil beskytte en sagesløs bankkunde på hackere. Umiddelbart derefter blev der hævet i alt 105.000 kroner fra hendes konto, inden den blev spærret.

Dømt for ulovlig tvang De to, der tvang teenageren til at hæve penge i Roskilde, blev også dømt for at stå bag databedrageriet af den ældre kvinde, dog ikke de alle 105.000 kroner, hun mistede, men »kun« de 15.000 kroner, der blev hævet.

Både teenagerens og den ældre kvindes beretning om, hvad de hver især blev udsat for, findes i den dom, som Retten i Roskilde har afsagt over de to pushere. De blev blandt andet identificeret ved hjælp af optagelser fra overvågningskameraer både på Roskilde Station og ved hæveautomaterne. De blev anklaget for afpresning, men i sidste ende blev det, de udsatte teenageren for, kategoriseret som ulovlig tvang.

De to dømte er 23 og 24 år og fra henholdsvis Roskilde og Jyllinge. De blev idømt betingede fængselsstraffe af henholdsvis tre og fem måneders varighed og samfundstjeneste på henholdsvis 80 og 100 timer. Når straffene var forskellige, skyldes det, at den dømte fra Jyllinge også blev kendt skyldig i flere andre forhold.

