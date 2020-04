Politihundene ventede på bagsiden af lejligheden og fik lejlighed til at demonstrere, at de er langt hurtigere end mennesket. Det betød, at to af de tre formodede pushere blev anholdt. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Pushere sprang ud fra altanen

Roskilde - 20. april 2020 kl. 12:02 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange var ude at nyde det fine vejr søndag eftermiddag, men i det grønne område mellem Ejboparken og Neergårdsparken var det tilsyneladende ikke foråret og den friske luft, der fik et par mænd til at hænge ud. De opførte sig på en måde, så flere beboere i området fik mistanke om, at der var tale om pushere, og den observation var der flere, der delte med politiet, der sendte nogle patruljer til stedet.

I første omgang lod fuglene dog til at være fløjet, men betjentene snusede lidt rundt og fandt frem til en stuelejlighed, hvor der tydeligvis var nogen hjemme på den anden side af døren, så politiet bankede på.

Ingen åbnede døren. I stedet valgte de tre personer, der var i lejligheden, at springe ud fra altanen. Ingen af dem havde tilsyneladende ren samvittighed.

Den situation havde politiet dog forudset, så neden for altanen ventede politiets hundepatrulje, og hundene viste sig at være noget hurtigere end de tre mænd, som ellers gjorde, hvad de kunne for at sætte en sprint ind. To af mændene blev anholdt - svarende til antallet af hunde. Den tredje mand slap væk.

Begge de anholdte er nu sigtet for narkobesiddelse. Ganske vist havde de ingen stoffer i lommerne, men den ene havde et fircifret kontantbeløb på sig, og det antages, at pengene stammer fra salg af hash, for i lejligheden blev fundet tre gram hash samt nogle af de remedier, som er uundværlige for enhver pusher, fx en digitalvægt og en stor stak pølsemandsposer.

De to sigtede er henholdsvis 20 og 21 år og begge fra Roskilde. De blev løsladt efter at være blevet afhørt og er begge sigtet for narkobesiddelse med henblik på videresalg. Politiet arbejder fortsat på at identificere den tredje person, der slap væk.

