Pusher lå inde med skarpladt pistol

Den første mistanke viste sig at være ubegrundet - en narkotest, der blev foretaget på stedet, gav nemlig ikke udslag. Ikke desto mindre er han nu varetægtsfængslet og har udsigt til en fængselsstraf, der meget vel kan blive længere end et år.

Den 54-årige blev anholdt, og på baggrund af de fund, der var blevet gjort, aflagde politiet også besøg i mandens nærliggende hjem. Også her blev der fundet narkotika i ga ske betragtelige mængder - 81 gram amfetamin, 1270 gram hash og 87 gram marihuana. Dertil kom, at der dukkede en pistol med skarpe patroner på. Det hele blev beslaglagt.

Fængslingen af den 54-årige var udfaldet på et grundlovsforhør, som blev holdt i Retten i Holbæk lørdag for lukkede døre. Det giver politiet tid til at materiale, der underbygger dets mistanke om, at den 54-årige forud for anholdelsen har solgt en større mængde amfetamin og hash.