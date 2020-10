Anne Hockerup står bag First Drawing, som medvirkede i tv-programmet Løvens Hule tidligere i år. En af tankerne bag virksomheden er at give børnetegninger et løft, så børnene får anerkendelse og styrket selvværd. Den mulighed er der mange udsatte, der nu får, efter at Kulturministeriet har givet coronastøtte til 10 tegneworkshops. Foto: Kim Rasmussen

Puljepenge giver pusterum med tegning

08. oktober 2020

Under coronakrisen har Kulturministeriet afsat en pulje penge til initiativer til at mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre og sårbare og udsatte grupper - og de penge for lokale unge nu gavn af. Det skyldes et samarbejde mellem Cystisk Fibrose Foreningen, Cool Kids og iværksættervirksomheden First Drawing, som i fællesskab har fået 85.000 kroner fra puljen til at afvikle 10 tegneworkshops for udsatte unge.

Kontakten mellem de tre var etableret, fordi Anne Hockerup fra First Drawing havde gode erfaringer med, hvordan udsatte børn kan udtrykke sig kreativt med en blyant og et stykke papir.

- Så får følelserne frit løb. Børn, der oven i købet bøvler med sygdom, indlæggelser, prøver osv., går rundt med endnu sværere følelser end deres jævnaldrende, så de har om nogen brug for at lære, hvordan det at visualisere sine følelser ned på papir kan hjælpe både dem og hele deres familie til at forstå, hvordan de har det, siger Anne Hockerup, som gik i dialog med Cystisk Fibrose foreningen og Cool Kids i Roskilde, der hjælper angstramte børn. Planen var at lave nogle tegneworkshops for deres medlemmer, men det satte corona en stopper for.

Men med Kulturministeriets pulje til at mindske ensomheden opstod muligheden igen. En ansøgning blev sendt, og den har resulteret i støtten til 10+ workshops, der holdes i den resterende del af året såvel fysisk som online i Cool Kids i Hersegade.

- Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen måtte de derfor foretage en skarp prioritering af de indkomne ansøgninger på baggrund af indstillinger fra et fagligt ansøgningsudvalg. Derfor er jeg så lykkelig og taknemlig over, at de har vurderet, at First Drawings plan om at hjælpe nogle ekstra udsatte børn og give dem en oplevelse, der skal bringe livsglæde og øget selvværd til børnene, fortjener støtte. På den måde kan vi kan give børnene et pusterum i en svær tid og i stedet fokusere på hyggeligt socialt samvær, siger Anne Hockerup.

